لمواجهة المصري.. إنبي إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على وادي دجلة

فاز إنبي على منافسه وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وسجل علي محمود هدف إنبي الوحيد.

وللمرة الأولى يصل إنبي إلى نهائي كأس عاصمة مصر.

وضرب إنبي موعدا مع المصري في النهائي.

وكان المصري قد انتصر على منافسه زد 6-5 بركلات الترجيح بعد الفوز 1-0 في الإياب.

وخسر المصري مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وأحرز علي محمود الهدف بعد مراوغة رائعة من داخل منطقة الجزاء ثم سدد مباشرة في المرمى في الدقيقة الخامسة.

وكاد إنبي أن يضاعف الفارق في الدقيقة 8 بعد تصدي رائع من عمرو حسام حارس مرمى وادي دجلة يتصدى لانفراد من أحمد إسماعيل لاعب إنبي.

ولم يتم تحديد موعد نهائي كأس عاصمة مصر بعد.