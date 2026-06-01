اتحاد جدة يعلن إقالة سيرجيو كونسيساو من تدريب الفريق

أعلن نادي اتحاد جدة إقالة مدربه سيرجيو كونسيساو من تدريب الفريق.

وأشار النادي إلى أن إنهاء التعاقد جاء بعد تقييم شامل لمسيرة الفريق خلال الفترة الماضية.

ولم يتم الكشف عن المدرب الجديد الذي سيقود اتحاد جدة خلال الموسم المقبل خلفا لكونسيساو.

صاحب الـ 51 عاما بدأ تدريب اتحاد جدة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقاد كونسيساو تدريب اتحاد جدة في 41 مباراة خلال الموسم ونجح الفريق في تحقيق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 7 وخسر 13 مباراة.

ولم ينجح الفريق في التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم الحالي، كما خرج الفريق دون التتويج بأي لقب.