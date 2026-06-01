البنك الأهلي يعلن تجديد عقد أيمن الرمادي

أعلن نادي البنك الأهلي تجديد عقد أيمن الرمادي واستمراره كمدرب للفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح النادي أن القرار في إطار حرص لجنة الكرة على تحقيق الاستقرار الفني واستكمال مسيرة العمل التي بدأها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية بما يواكب طموحات النادي في الظهور بشكل مميز خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرمادي تولى تدريب الفريق في أغسطس الماضي خلفا لطارق مصطفى.

وأنهى البنك الأهلي موسمه في الدوري في المركز الثالث برصيد 48 نقطة خلال المجموعة الثانية التي كانت تنافس لتجنب الهبوط.

وابتعد البنك الأهلي عن زد الثاني بفارق نقطة، بينما عن وادي دجلة متصدر المجموعة بفارق 5 نقاط.