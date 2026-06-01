البنك الأهلي يعلن تجديد عقد أيمن الرمادي

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 19:09

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي - المدير الفني فريق البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي تجديد عقد أيمن الرمادي واستمراره كمدرب للفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح النادي أن القرار في إطار حرص لجنة الكرة على تحقيق الاستقرار الفني واستكمال مسيرة العمل التي بدأها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية بما يواكب طموحات النادي في الظهور بشكل مميز خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرمادي تولى تدريب الفريق في أغسطس الماضي خلفا لطارق مصطفى.

أخبار متعلقة:
ناصر منسي: رفضت الانتقال للبنك الأهلي من أجل الزمالك.. ولا نتأثر قبل مواجهة الأهلي البنك الأهلي يقلب تأخره لفوز قاتل على مودرن سبورت الجونة يعقد مهمة فاركو.. والبنك الأهلي يفوز على زد بثنائية كرة طائرة - موعد نهائي إفريقيا للسيدات بين الأهلي والبنك التجاري الكيني.. والقنوات الناقلة

وأنهى البنك الأهلي موسمه في الدوري في المركز الثالث برصيد 48 نقطة خلال المجموعة الثانية التي كانت تنافس لتجنب الهبوط.

وابتعد البنك الأهلي عن زد الثاني بفارق نقطة، بينما عن وادي دجلة متصدر المجموعة بفارق 5 نقاط.

أيمن الرمادي البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات وائل جمعة للعمل كمدير للكرة مصدر من الأهلي لـ في الجول: موقفنا قوي أمام حكم فيفا لمدرب حراس المرمى السابق فيفا يعلن إلزام الأهلي بدفع مستحقات مدرب حراس المرمى السابق للفريق مباشر كأس العاصمة - المصري (1) (5)-(5) (0) زد.. البانوبي يسجل تسوية قضيتين.. فيفا يعلن تقلص قضايا إيقاف قيد الزمالك إلى 16 اتحاد الكرة: غلق باب التقدم للحصول على رخصة الموسم الجديد.. واللجنة تفحص المستندات علي سليمان: تلقيت عروضا كثيرة.. وجماهير إريتريا تشجع مصر منذ جيل أبو تريكة لا جازيتا: الأهلي يكثف مفاوضاته مع فان بوميل.. وتحديد البديل
أخر الأخبار
البنك الأهلي يعلن تجديد عقد أيمن الرمادي 10 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات وائل جمعة للعمل كمدير للكرة 27 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: موقفنا قوي أمام حكم فيفا لمدرب حراس المرمى السابق 37 دقيقة | الدوري المصري
فيفا يعلن إلزام الأهلي بدفع مستحقات مدرب حراس المرمى السابق للفريق 49 دقيقة | الدوري المصري
القوائم النهائية لمنتخبات كأس العالم 2026 51 دقيقة | في المونديال
منافس مصر - طارمي على رأس قائمة إيران النهائية لـ كأس العالم ساعة | في المونديال
حجازي يوجه رسالة مؤثرة لناديه بعد الرحيل ساعة | سعودي في الجول
رغم الخسارة أمام المكسيك.. إيرفين: نستهدف إنجازا تاريخيا مع أستراليا في كأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530137/البنك-الأهلي-يعلن-تجديد-عقد-أيمن-الرمادي