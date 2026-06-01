مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات وائل جمعة للعمل كمدير للكرة

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 18:52

كتب : FilGoal

كشف مصدر من الأهلي حقيقة طلبات وائل جمعة لشغل منصب مدير الكرة للفريق.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "وائل جمعة لم يناقش أي تفاصيل مع النادي حول طلباته حتى الآن كما تردد ليشغل منصب مدير الكرة".

وأتم "هناك توافق بين الطرفين على تذليل أي عقبات من أجل نجاح المهمة".

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق أن الأهلي في مفاوضات متقدمة مع وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة وحدث تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين.

وبات الأمر في الرتوش الأخيرة على التوصل لاتفاق نهائي وذلك ضمن إعادى الهيكلة والتطوير في قطاع الكرة بالنادي. (طالع التفاصيل)

وتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة للأهلي في وقت سابق واستقال في 2015.

وعمل وائل جمعة من قبل كمدير لمنتخب مصر في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة.

ويشغل وليد صلاح الدين الآن منصب مدير الكرة في الأهلي.

وأنهى الأهلي الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وتأهل الأهلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تأهل بيراميدز الوصيف والزمالك المتوج بالدوري إلى دوري أبطال إفريقيا.

