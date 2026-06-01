منافس مصر - طارمي على رأس قائمة إيران النهائية لـ كأس العالم

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 17:33

كتب : FilGoal

منتخب إيران

أعلن أمير جالينويي مدرب منتخب إيران القائمة النهائية استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد مهدي طارمي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

وضمت القائمة 26 لاعبا، بعد تقليص القائمة المبدئية باستبعاد 4 لاعبين.

وحقق منتخب إيران الفوز وديا أمام جامبيا بنتيجة 3-1 في آخر التجارب الودية قبل خوض المونديال.

وجاءت قائمة إيران النهائية كالآتي:

حراس المرمى: علي رضا بيرانفاند – سيد حسين حسيني – بايام نيازمند

الدفاع: دانيال إيري – إحسان حاج صفي – علي نعمتي - صالح هارداني – شجاع خليل زاده – ميلاد محمدي – حسين كنعاني – رامين رضائيان

الوسط: روزبه جشمي – سعيد عزت الله – مهدي قائدي – سامان قدوس – محمد قرباني – علي رضا جهانبخش – محمد محبي – أمير محمد رزاق – مهدي ترابي – آريا يوسفي

الهجوم: علي عليبور – دينيس دركاهي – أمير حسين زاده – مهدي طارمي - شهريار مغانلو

ويستهل منتخب إيران مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا، قبل لقاء بلجيكا، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة مصر.

وأعلن الاتحاد الإيراني، اصطحاب محمد خليفة، وأميد نورافكان في رحلة الفريق لكأس العالم تحسبا لإصابة أي لاعب قبل انطلاق البطولة بـ 24 ساعة.

