حجازي يوجه رسالة مؤثرة لناديه بعد الرحيل

وجه أحمد حجازي مدافع نيوم الذي رحل عن الفريق رسالة مؤثرة لجماهير ناديه.

وأعلن نادي نيوم رحيل المصري أحمد حجازي عن صفوف الفريق بعد انتهاء تعاقده.

وقال حجازي عبر حسابه الشخصي على إكس: "أشكر كل فرد داخل نادي نيوم علي حبهم وجهدهم خلال العامين الماضيين".

وأضاف "منذ أول يوم في النادي وكان الجميع يعمل بجد للصعود إلى الدوري السعودي الممتاز، والحمد لله حققنا الهدف".

وتابع "في الدوري الممتاز حققنا مركزا جيدا وكنا نتمني ونطمح في الأفضل كما تعاهدنا دائما منذ أول يوم عمل".

وواصل "الحمد لله علي نهاية موسم كان رائعا، لقد استمتعت بكل مباراة، لعبت خلاله 30 مباراة مليئة بالتحديات في دوري مميز يضم أفضل اللاعبين وضمن فريق مميز".

وأتم "أتمنى الأفضل لي وللجميع في الموسم المقبل إن شاء الله.. شكراً أهل تبوك".

وانتقل حجازي - 35 عاما - إلى نيوم قبل موسمين بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وقاد الدولي المصري فريقه للتأهل من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

فيما أنهى الفريق موسم 2025-2026 من الدوري السعودي في المركز الثامن.

قبل أيام، ذكرت جريدة الرياضية أن حجازي دخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة في منصب إداري.

وسبق وأن لعب أحمد حجازي رفقة اتحاد جدة وتوج معهم بلقب الدوري السعودي.

وكشف التقرير أن إدارة اتحاد جدة قد بدأت خطوات إعادة هيكلة الجهاز الإداري للفريق الأول.

ويأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني والإداري ودعم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والمعرفة بتاريخ النادي.

وأشار التقرير إلى أن اتحاد جدة وضع أحمد حجازي ومحمد أمين مساعد مدرب المنتخب السعودي السابق ضمن خططه للانضمام إلى الجهاز الفني بعد كأس العالم.

كما دخل حمد المنتشري المدافع السابق في قائمة الهيكل الإداري الجديد إذ تقرر إيفاده إلى دورة متخصصة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم أكتوبر المقبل.

ويسعى اتحاد جدة لتأهيل كوادر ضمن خطته لتطوير العمل الإداري داخل النادي.

ولم يتضح المنصب المرشح له أحمد حجازي حتى الآن.