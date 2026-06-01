رغم الخسارة أمام المكسيك.. إيرفين: نستهدف إنجازا تاريخيا مع أستراليا في كأس العالم

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 17:25

كتب : FilGoal

جاكسون إيرفين - أستراليا ضد المكسيك

يثق جاكسون إيرفين لاعب منتخب أستراليا أن فريقه يمتلك الطموح لتحقيق أفضل إنجاز في تاريخه بكأس العالم 2026.

ويشارك منتخب أستراليا في كأس العالم للمرة السادسة على التوالي، بعدما اعتاد التأهل للبطولة ونجح في بلوغ دور الـ16 مرتين، آخرها في نسخة 2022.

وقال إيرفين في تصريحات لوكالة رويترز: "نستهدف تحقيق إنجازا تاريخيا مع المنتخب في كأس العالم".

وشدد "لا نأمل فقط، بل نؤمن أننا قادرون على الذهاب أبعد من أي منتخب أسترالي سابق".

وحقق المنتخب الأسترالي إنجازا مميزا في مونديال قطر، إذ فاز بأكثر من مباراة في نسخة واحدة للمرة الأولى تحت قيادة المدرب السابق جراهام أرنولد.

ويتولى توني بوبوفيتش القيادة الفنية حاليا، بعدما قاد الفريق للتأهل بسهولة نسبية في ظل النظام الجديد للبطولة بمشاركة 48 منتخبا.

ويضم الفريق مزيجا من الخبرات مثل الحارس ماثيو رايان، إلى جانب عناصر شابة تخوض كأس العالم للمرة الأولى، أبرزها جوردان بوس ونيستوري إيرانكوندا.

وانضم كريستيان فولباتو مؤخرا إلى القائمة بعد تغيير ولائه الدولي، إذ كان يمثل منتخب إيطاليا للشباب.

وتتجه الأنظار إلى الثنائي الشاب محمد توري ونيستوري إيرانكوندا، اللذين يقدمان مستويات جيدة مع أنديتهما، لكن التوقعات تبقى حذرة بشأن قدرتهما على حسم المباريات الكبرى.

ويستهل منتخب أستراليا مشواره بمواجهة تركيا في تمام السابعة من صباح يوم 14 يونيو الجاري.

بينما يحل ضيفا على أمريكا البلد المستضيف في المباراة الثانية في تمام العاشرة من مساء يوم 19 يونيو الجاري، وأخيرا يختتم مبارياته بمواجهة باراجواي في الخامسة من فجر 26 يونيو.

وخسر منتخب أستراليا وديا أمام المكسيك بهدف دون مقابل، على أن يختتم استعداداته لكأس العالم بمواجهة سويسرا مساء يوم 6 يونيو الجاري.

ويشارك منتخب أستراليا في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والسادسة على التوالي.

وكانت أفضل نتائج أستراليا الوصول لثمن النهائي مرتين وكان ذلك في نسختي 2006 و2022.

