قائمة أستراليا - ماثيو رايان ومهاجم واتفورد ضمن خيارات بوبوفيتش النهائية

يتواجد ماثيو رايان حارس مرمى أستراليا المخضرم في قائمة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

ويقع منتخب أستراليا في المجموعة الرابعة من كأس العالم بجوار منتخبات أمريكا وباراجواي وتركيا.

وأعلن توني بوبوفيتش مدرب منتخب أستراليا قائمة الفريق النهائية والمكونة من 26 لاعبا.

وشهدت القائمة مزيجا من الخبرة والشباب، بوجود ماثيو رايان حارس المرمى المخضرم، إلى جانب عناصر شابة مثل نيستوري إرانكوندا.

وخاض منتخب أستراليا 17 مباراة تحت قيادة بوبوفيتش منذ توليه قيادة الفريق.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: باتريك بيتش (ملبورن سيتي) – بول إيزو (راندرز الدنماركي) – ماثيو رايان (ليفانتي الإسباني)

خط الدفاع: عزيز بيهيتش (ملبورن سيتي) – جوردان بوس (فينورد الهولندي) – كاميرون بيرجيس (سوانزي الويلزي) – أليساندرو سيركاتي (بارما الإيطالي) – ميلوش ديجينك (أبويل القبرصي) – جايسون جيريا (ألبيريكس الياباني) – لوكاس هيرينجتون (كولورادو رابيدز الأمريكي) – جاكوب إيتاليانو (جرازر النمساوي) – هاري سوتار (ليستر سيتي الإنجليزي) – كاي تروين (نيويورك سيتي الأمريكي).

خط الوسط: كاميرون ديفلين (ميدلوثيان الأسكتلندي) – أيدين هروستيتش (هيراكليس ألميلو الهولندي) – جاكسون إيرفين (سان باولي الألماني) – كونور ميتكالف (سان باولي الألماني) – بول أوكون-إنجستلر (سيدني) – أيدين أونيل (نيويورك سيتي الأمريكي)

خط الهجوم: نيستوري إرانكوندا (واتفورد الإنجليزي) – ماثيو ليكي (ملبورن سيتي) – أوير مابيل (كاستيون الإسباني) – محمد توري (نورويتش الإنجليزي) – نيشان فيلوبيللاي (ملبورن) – كريستيان فولباتو (ساسولو الإيطالي) – تيتي ينجي (ماتشيدا الياباني)

ويستهل منتخب أستراليا مشواره بمواجهة تركيا في تمام السابعة من صباح يوم 14 يونيو الجاري.

بينما يحل ضيفا على أمريكا البلد المستضيف في المباراة الثانية في تمام العاشرة من مساء يوم 19 يونيو الجاري، وأخيرا يختتم مبارياته بمواجهة باراجواي في الخامسة من فجر 26 يونيو.

وخسر منتخب أستراليا وديا أمام المكسيك بهدف دون مقابل، على أن يختتم استعداداته لكأس العالم بمواجهة سويسرا مساء يوم 6 يونيو الجاري.

ويشارك منتخب أستراليا في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والسادسة على التوالي.

وكانت أفضل نتائج أستراليا الوصول لثمن النهائي مرتين وكان ذلك في نسختي 2006 و2022.