القوائم النهائية لمنتخبات كأس العالم 2026

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الـ 23 من كأس العالم.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويشارك في المونديال 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ، مقسمين على 12 مجموعة، في كل مجموعة 4 فرق.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ 32 حيث تبدأ الأدوار الإقصائية.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنتخبات فرصة لإعلان قوائم مبدئية، حتى يوم 2 يونيو الموعد الأقصى لإعلان القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا.

ويقدم لكم FilGoal.com القوائم النهائية لجميع المنتخبات المشاركة في المونديال.

المجموعة الأولى

المكسيك

ضم خافيير أجيري مدرب المكسيك، الحارس جييرمو أوتشوا الذي يخوض كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

وكذلك يتواجد في القائمة راؤول خيمينيز لاعب فولام، وسانتياجو خيمينيز لاعب ميلان.. طالع القائمة النهائية للمكسيك بـ الضغط هنا

جنوب إفريقيا

استدعى هوجو بروس المدير الفني لـ جنوب إفريقيا 8 لاعبين من فريق صنداونز بطل دوري أبطال إفريقيا.

كما ضم 8 لاعبين من أورلاندو بايرتس، و7 محترفين.. طالع القائمة النهائية للبافانا بافانا بـ الضغط هنا

كوريا الجنوبية

يقود المخضرم سون هيونج مين قائمة منتخب بلاده في كأس العالم.

كما يتواجد في القائمة لي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان في قائمة المنتخب، بالإضافة إلى كيم مين جاي مدافع بايرن ميونيخ.. طالع قائمة كوريا الجنوبية النهائية بـ الضغط هنا

التشيك

لم تعلن القائمة النهائية بعد.. فيما كشف المدرب ميروسلاف كوبيك عن قائمة أولية من 54 لاعبا.. طالع القائمة الأولية بـ الضغط هنا

المجموعة الثانية

كندا

يتواجد ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ وجوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس على رأس اختيارات منتخب كندا النهائية لكأس العالم.. طالع القائمة النهائية بـ الضغط هنا

البوسنة

يقود المهاجم المخضرم إدين دجيكو قائمة الفريق ويعد اللاعب الأبرز.. طالع القائمة النهائية للبوسنة بـ الضغط هنا

قطر

لم تعلن القائمة النهائية بعد.. فيما أعلن الإسباني جولين لوبيتيجي، قائمة من 28 لاعبا على أن يستبعد لاعبين من بينهم في القائمة النهائية للعنابي بالمونديال.. طالع القائمة بـ الضغط هنا

سويسرا

يغيب شيردان شاكيري عن قائمة سويسرا لكأس العالم، فيما يقود الفريق جرانت تشاكا لاعب وسط سندرلاند.. طالع القائمة النهائية لسويسرا بـ الضغط هنا

المجموعة الثالثة

البرازيل

تواجد نيمار على رأس اختيارات كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل.

ويتواجد في القائمة أليسون بيكر حارس ليفربول، وكاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، ورافينيا لاعب برشلونة، وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.. طالع القائمة النهائية بالكامل بـ الضغط هنا

المغرب

يقود ياسين بونو وأشرف حكيمي قائمة المغرب في كأس العالم لتكرار إنجاز المونديال السابق.

ويتواجد في القائمة يوسف بلعمري ظهير أيسر الأهلي، فيما يغيب محمد الشيبي، ويوسف النصيري.. طالع القائمة النهائية للمغرب بـ الضغط هنا

هايتي

لم تعلن القائمة النهائية بعد

اسكتلندا

يقود أندي روبرتسون ظهير ليفربول السابق، وسكوت ماكتوميناي لاعب نابولي قائمة أسكتلندا في كأس العالم.. طالع القائمة النهائية بـ الضغط هنا

المجموعة الرابعة

الولايات المتحدة الأمريكية

يتواجد تيموثي وياه لاعب مارسيليا الفرنسي، ونجل أسطورة ليبيريا جورج وياه على رأس قائمة منتخب أمريكا في كأس العالم.. طالع القائمة النهائية بـ الضغط هنا

باراجواي

لم تعلن القائمة النهائية بعد

أستراليا

يقود ماثيو رايان حارس المرمى المخضرم قائمة منتخب بلاده، إلى جانب نيستوري إرانكوندا مهاجم واتفورد الإنجليزي.. طالع القائمة النهائية بـ الضغط هنا

تركيا

لم تعلن القائمة النهائية بعد.. فيما كشف فرينشينزو مونتيلا مدرب تركيا، عن قائمة أولية ضمت 35 لاعبا، فيما لم يكشف عن القائمة النهائية بعد.. طالع القائمة المبدئية بـ الضغط هنا

المجموعة الخامسة

ألمانيا

عاد مانويل نوير من الاعتزال الدولي ليتواجد في قائمة منتخب ألمانيا، إلى جانب 7 لاعبين من بايرن ميونيخ.. طالع القائمة بـ الضغط هنا

كوراساو

يتواجد تاهيث تشونج لاعب مانشستر يونايتد السابق وشيفيلد يونايتد الحالي على رأس اختيارات المخضرم ديك أدفوكات المدير الفني لمنتخب كوراساو.. طالع القائمة النهائية بالكامل بـ الضغط هنا

كوت ديفوار

شهدت قائمة الأفيال تواجد أنجي يوان بوني لاعب إنتر، والذي قرر أن يمثل منتخب كوت ديفوار بدلا من منتخب فرنسا.. طالع القائمة النهائية بـ الضغط هنا

الإكوادور

يقود إينر فالنسيا نجم وست هام وإيفرتون السابق، قائمة منتخب الإكوادور.

كما يتواجد في القائمة هينكابي لاعب أرسنال، ومويسيس كايسيدو قائد تشيلسي.. طالع قائمة الإكوادور النهائية بـ الضغط هنا

المجموعة السادسة

هولندا

يقود فيرجيل فان دايك منتخب الطواحين، بالإضافة إلى كودي جاكبو وريان جرافنبرخ ثنائي ليفربول.

وكذلك يتواجد في القائمة ممفيس ديباي.. طالع قائمة هولندا النهائية بـ الضغط هنا

اليابان

يشارك يوتو ناجاتومو لاعب إنتر السابق وطوكيو الحالي في المونديال للمرة الخامسة في مسيرته.

فيما يغيب عن قائمة الكمبيوتر الياباني كاورو ميتوما لاعب برايتون وتاكومي مينامينو لاعب موناكو بسبب الإصابة.. طالع قائمة اليابان النهائية بـ الضغط هنا

السويد

يقود ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول، وفيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال، قائمة منتخب السويد في كأس العالم.. طالع القائمة النهائية بـ الضغط هنا

تونس

يقود حنبعل المجبري لاعب بيرنلي، و إلياس السخيري لاعب فرانكفورت قائمة منتخب تونس في كأس العالم.

كما يتواجد خليل العياري لاعب شباب باريس سان جيرمان، فيما يغيب علي معلول وفرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان.. طالع قائمة تونس النهائية بـ الضغط هنا

المجموعة السابعة

بلجيكا

يقود روميلو لوكاكو، وتيبو كورتوا، وكيفن دي بروين قائمة منتخب بلجيكا في كأس العالم.. طالع قائمة بلجيكا النهائية بـ الضغط هنا

مصر

يقود محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي، قائمة منتخب مصر في كأس العالم.

كما يتواجد حمزة عبد الكريم مهاجم شباب برشلونة في القائمة.. طالع قائمة مصر النهائية بـ الضغط هنا

إيران

يقود مهدي طارمي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، قائمة منتخب إيران في كأس العالم.. طالع القائمة النهائية بـ الضغط هنا

نيوزيلندا

يتواجد كريس وود مهاجم نوتنجام فورست على رأس قائمة منتخب بلاده النهائية.. طالع قائمة نيوزيلندا بـ الضغط هنا

المجموعة الثامنة

إسبانيا

يغيب لاعبو ريال مدريد لأول مرة في التاريخ عن قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم.

فيما يقود منتخب إسبانيا، لامين يامال ضمن 8 لاعبين من برشلونة.. طالع القائمة بـ الضغط هنا

كاب فيردي

غاب يلسين كامويش مهاجم الأهلي عن القائمة النهائية لكاب فيردي، فيما يقود كتيبة من المحترفين قائمة المنتخب المشارك في المونديال للمرة الأولى في التاريخ.. طالع قائمة كاب فيردي بـ الضغط هنا

السعودية

أعلن جيورجيس دونيس مدرب منتخب السعودية استبعاد كل من زكريا هوساوي وصالح أبو الشامات.

فيما يقود سالم الدوسري قائمة الأخضر في المونديال.. طالع القائمة النهائية للسعودية بـ الضغط هنا

أوروجواي

أعلن مارسيلو بييلسا مدرب منتخب أوروجواي غياب لويس سواريز، بينما يتواجد فيديريكو فالفيردي ورونالد أراوخو.. طالع القائمة بـ الضغط هنا

المجموعة التاسعة

فرنسا

يقود كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي وريان شرقي قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم.

فيما يغيب إدواردو كامافينجا، وأنطوان جريزمان عن المشاركة في المونديال.. طالع قائمة الديوك النهائية بـ الضغط هنا

السنغال

كشف منتخب السنغال عن قائمة أولية من 28 لاعبا، فيما لم يكشف بابي ثياو مدرب الأسود عن القائمة النهاية واللاعبين المستبعدين.. طالع القائمة بـ الضغط هنا

العراق

يقود أيمن حسين، وزيدان إقبال قائمة العراق النهائية في كأس العالم.. طالع القائمة بـ الضغط هنا

النرويج

يقود إرلينج هالاند ومارتن أوديجارد قائمة منتخب النرويج في كأس العالم.. طالع القائمة النهائية بـ الضغط هنا

المجموعة العاشرة

الأرجنتين

يتواجد ليونيل ميسي ضمن قائمة من 17 لاعبا توجوا بمونديال 2022، في القائمة النهائية لمونديال 2026.. طالع القائمة النهائية للتانجو بـ الضغط هنا

الجزائر

يتواجد لوكا زيدان في حراسة مرمى منتخب الجزائر، بينما يقود رياض محرز الاختيارات الهجومية.. طالع القائمة النهائية للخضر بـ الضغط هنا

النمسا

يتواجد دافيد ألابا لاعب ريال مدريد، وماركو أرناوتوفيتش لاعب إنتر السابق، وكونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ في القائمة النهائية لمنتخب النمسا.. طالع القائمة بـ الضغط هنا

الأردن

لم يعلن جمال سلامي مدرب النشامى بعد عن قائمة الأردن النهائية.

وكشف جمال سلامي المدير الفني لمنتخب الأردن، عن قائمة من 30 لاعبا.

وتواجد بينهم عودة الفاخوري لاعب بيراميدز، وموسى التعمري لاعب رين.. طالع القائمة المبدئية بـ الضغط هنا

المجموعة الحادية عشر

البرتغال

سيخوض كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال بطولة كأس العالم 2026

وأعلن روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال قائمة البرتغال لكأس العالم 2026 والتي تتكون من 27 لاعبا، على أن يستبعد لاعبا خلال الساعات المقبلة.. طالع القائمة بـ الضغط هنا

الكونغو الديمقراطية

يقود فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، وأيضا يوان ويسا مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم.. طالع القائمة بـ الضغط هنا

أوزبكستان

لم يعلن فابيو كانافارو مدرب أوزبكستان بعد بعد عن القائمة النهائية.

كولومبيا

يتواجد لويس دياز نجم بايرن ميونيخ، وخاميس رودريجيز في القائمة النهائية لمنتخب كولومبيا.. طالع القائمة بـ الضغط هنا

المجموعة الثانية عشر

إنجلترا

يتواجد الثنائي هاري كين هداف بايرن ميونيخ، وإيفان توني مهاجم الأهلي السعودي على رأس خيارات توخيل.

فيما يغيب ألكسندر أرنولد مدافع ريال مدريد، وفيل فودين جناح مانشستر سيتي عن خيارات المدرب الألماني توماس توخيل.. طالع قائمة إنجلترا النهائية بـ الضغط هنا

كرواتيا

يتواجد المخضرمان لوكا مودريتش لاعب ميلان وإيفان بريسيتش جناح أيندهوفن على رأس قائمة منتخب كرواتيا في كأس العالم.. طالع القائمة بـ الضغط هنا

غانا

لم تعلن غانا بعد عن قائمتها لكأس العالم

بنما

يقود أورلاندو موسكيرا حارس الفيحاء السعودي قائمة منتخب بنما في الظهور الثاني تاريخيا في كأس العالم.. طالع قائمة بنما بـ الضغط هنا