لإنهاء معاناة 60 عاما.. منتخب إنجلترا يسافر إلى أمريكا بقائمة من 20 لاعبا

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 16:09

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا

سافر منتخب إنجلترا اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض كأس العالم.

وينطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يوم 11 يونيو الجاري.

وأقلعت طائرة منتخب إنجلترا متجهة إلى الولايات المتحدة بتواجد 20 لاعبا فقط من أصل 26 لاعبا شملتهم القائمة.

أخبار متعلقة:
"صدمت وشعرت بخيبة أمل".. ماجواير يعلن غيابه عن قائمة إنجلترا في كأس العالم قائمة إنجلترا - هاري كين وتوني في الهجوم.. وغياب أرنولد وفودين عن كأس العالم تيليجراف: فودين وبالمر يغيبان عن قائمة إنجلترا في كأس العالم 2026

وكشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن بقية اللاعبين يلتحقون بمعسكر منتخب إنجلترا حيث يقضون عطلتهم في أمريكا بناء على توصية المدرب.

No description available.

ويتواجد الثنائي هاري كين هداف بايرن ميونيخ، وإيفان توني مهاجم الأهلي السعودي على رأس خيارات توخيل.

فيما يغيب ألكسندر أرنولد مدافع ريال مدريد، وفيل فودين جناح مانشستر سيتي عن خيارات المدرب الألماني.

وجاءت قائمة إنجلترا لكأس العالم التي كشف عنها المدرب الألماني توماس توخيل، كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل)- مارك جيهي (مانشستر سيتي) - إزري كونسا (أستون فيلا) - تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) - نيكو أورايلي (مانشستر سيتي) - جاريل كوانساه (باير ليفركوزن) - جيد سبينس (توتنام) - جون ستونز (مانشستر سيتي)

خط الوسط: إليوت أندرسون (نوتنجام فورست) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - جوردان هندرسون (برينتفورد) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) - مورجان روجرز (أستون فيلا)

خط الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ)- نوني مادويكي (أرسنال) - ماركوس راشفورد (برشلونة) - بوكايو ساكا (أرسنال) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - إيفان توني (الأهلي السعودي).

وتوج المنتخب الإنجليزي بكأس العالم مرة وحيدة عام 1966.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 11 رفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستعد الأسود الثلاثة لكأس العالم بمواجهتي نيوزيلندا وكوستاريكا وديا.

No description available.

إنجلترا كأس العالم
نرشح لكم
توخيل: لسنا معتادين على حرارة الجو في أمريكا.. ويجب ألا نفرط في التدريب تحت أشعة الشمس قائمة الإكوادور - فالنسيا وهينكابي وكايسيدو على رأس الاختيارات النهائية لكأس العالم بعد واقعة التعمري.. مدرب الأردن: تعرضنا للعقاب أمام سويسرا لعدم الالتزام بالتعليمات "سيغيب لأسابيع".. سانتي أونا: قلق في معسكر فرنسا بسبب تفاقم إصابة ساليبا نائبة وزير الرياضة: أزمة التأشيرات قد تؤثر على الروح المعنوية لمنتخب جنوب إفريقيا فان دايك: نستطيع تحقيق شيء مميز في كأس العالم.. ويتوج من يملك أفضل فريق وليس لاعبين ميسي يصل أمريكا وينضم لمعسكر الأرجنتين قبل كأس العالم أنشيلوتي: الفوز على بنما يمنحنا الثقة.. ولم أستقر على التشكيل بنسبة 100%
أخر الأخبار
توخيل: لسنا معتادين على حرارة الجو في أمريكا.. ويجب ألا نفرط في التدريب تحت أشعة الشمس 18 دقيقة | في المونديال
لإنهاء معاناة 60 عاما.. منتخب إنجلترا يسافر إلى أمريكا بقائمة من 20 لاعبا 25 دقيقة | في المونديال
قائمة الإكوادور - فالنسيا وهينكابي وكايسيدو على رأس الاختيارات النهائية لكأس العالم 30 دقيقة | في المونديال
مدرب الجزائر: نستهدف بلوغ ثمن نهائي كأس العالم 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد واقعة التعمري.. مدرب الأردن: تعرضنا للعقاب أمام سويسرا لعدم الالتزام بالتعليمات 59 دقيقة | في المونديال
رومانو: موناكو قرر ضم فاتي بشكل نهائي ساعة | ميركاتو
سلوت: كنت أعرف مطالب ليفربول منذ اليوم الأول.. وأغادر والنادي في المكان الذي يستحقه ساعة | الدوري الإنجليزي
فياريال يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530124/لإنهاء-معاناة-60-عاما-منتخب-إنجلترا-يسافر-إلى-أمريكا-بقائمة-من-20-لاعبا