لإنهاء معاناة 60 عاما.. منتخب إنجلترا يسافر إلى أمريكا بقائمة من 20 لاعبا

سافر منتخب إنجلترا اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض كأس العالم.

وينطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يوم 11 يونيو الجاري.

وأقلعت طائرة منتخب إنجلترا متجهة إلى الولايات المتحدة بتواجد 20 لاعبا فقط من أصل 26 لاعبا شملتهم القائمة.

وكشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن بقية اللاعبين يلتحقون بمعسكر منتخب إنجلترا حيث يقضون عطلتهم في أمريكا بناء على توصية المدرب.

ويتواجد الثنائي هاري كين هداف بايرن ميونيخ، وإيفان توني مهاجم الأهلي السعودي على رأس خيارات توخيل.

فيما يغيب ألكسندر أرنولد مدافع ريال مدريد، وفيل فودين جناح مانشستر سيتي عن خيارات المدرب الألماني.

وجاءت قائمة إنجلترا لكأس العالم التي كشف عنها المدرب الألماني توماس توخيل، كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل)- مارك جيهي (مانشستر سيتي) - إزري كونسا (أستون فيلا) - تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) - نيكو أورايلي (مانشستر سيتي) - جاريل كوانساه (باير ليفركوزن) - جيد سبينس (توتنام) - جون ستونز (مانشستر سيتي)

خط الوسط: إليوت أندرسون (نوتنجام فورست) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - جوردان هندرسون (برينتفورد) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) - مورجان روجرز (أستون فيلا)

خط الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ)- نوني مادويكي (أرسنال) - ماركوس راشفورد (برشلونة) - بوكايو ساكا (أرسنال) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - إيفان توني (الأهلي السعودي).

وتوج المنتخب الإنجليزي بكأس العالم مرة وحيدة عام 1966.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 11 رفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستعد الأسود الثلاثة لكأس العالم بمواجهتي نيوزيلندا وكوستاريكا وديا.