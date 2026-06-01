رومانو: موناكو قرر ضم فاتي بشكل نهائي

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 15:22

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - موناكو

من المتوقع أن يعلن موناكو الفرنسي خلال ساعات ضم أنسو فاتي بشكل دائم قادما من برشلونة، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وكان برشلونة قد مدد عقد فاتي حتى يونيو 2028 قبل انتقاله إلى موناكو على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح للنادي الفرنسي بشرائه مقابل نحو 11 مليون يورو.

وأوضح رومانو أن أنسو فاتي سينضم إلى موناكو بشكل نهائي، قادما من برشلونة، مقابل 11 مليون يورو.

وأضاف أن برشلونة سيضع بندا في العقد يمكنه من إعادة اللاعب.

وذكرت تقارير عديدة، أن فاتي أدرك أن فرصه في التواجد ضمن خطط هانز فليك مدرب برشلونة للموسم المقبل أصبحت شبه معدومة.

قبل يومين، كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فاتي كان يأمل في الحصول على فرصة جديدة داخل برشلونة خلال موسم 2026-2027، خاصة بعدما أنهى فترة إعارته مع موناكو بصورة مميزة، مسجلًا 9 أهداف خلال 25 مباراة وساهم في تأهل الفريق للمسابقات الأوروبية.

وبحسب التقرير، فإن اللاعب كان يعتقد أنه قادر على شغل دور البديل لرافينيا، كما عول على تدخل وكيله خورخي مينديز لإقناع الإدارة الرياضية بمنحه فرصة جديدة.

لكن تعاقد برشلونة مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون أنهى آمال فاتي في العودة، وأقنعه بأن مكانه خارج مشروع فليك.

ورغم تمسك فاتي سابقًا بفكرة العودة إلى برشلونة، فإن المؤشرات الحالية تؤكد اقترابه من البقاء في موناكو، الذي أبدى رضاه الكامل عن مستواه ويرغب في استمراره ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل.

