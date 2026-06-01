"سيغيب لأسابيع".. سانتي أونا: قلق في معسكر فرنسا بسبب تفاقم إصابة ساليبا

أثارت حالة ويليام ساليبا مدافع أرسنال القلق داخل معسكر فرنسا قبل ايام من انطلاق كأس العالم.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة والتي تضم كل من: السنغال، والعراق، والنرويج.

وكشف سانتي أونا الصحفي الفرنسي أن ويليام ساليبا سيغيب لعدة أسابيع بسبب تفاقم إصابته خلال مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار أونا إلى اللاعب لا يزال يعاني من الألم وحالته تثير قلقا بالغا داخل معسكر فرنسا قبل أيام من كأس العالم.

وشارك ساليبا في خسارة أرسنال أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويفتتح منتخب فرنسا مواجهاته في كأس العالم أمام السنغال 16 يونيو الجاري في تمام العاشرة مساء.

وضمت القائمة التي كشف عنها ديديه ديشامب، 26 لاعبا على رأسهم كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.

ويغيب عن قائمة فرنسا كل من: إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد، وأنطوان جريزمان جناح أتلتيكو مدريد.

وشارك منتخب فرنسا في كأس العالم 16 مرة سابقة وهذه المشاركة رقم 17، وتمكنوا من تحقيق اللقب مرتين.