"سيغيب لأسابيع".. سانتي أونا: قلق في معسكر فرنسا بسبب تفاقم إصابة ساليبا

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 14:33

كتب : FilGoal

هولندا ضد فرنسا

أثارت حالة ويليام ساليبا مدافع أرسنال القلق داخل معسكر فرنسا قبل ايام من انطلاق كأس العالم.

ويليام ساليبا

النادي : أرسنال

فرنسا

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة والتي تضم كل من: السنغال، والعراق، والنرويج.

وكشف سانتي أونا الصحفي الفرنسي أن ويليام ساليبا سيغيب لعدة أسابيع بسبب تفاقم إصابته خلال مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
موهبة ليل يختار تمثيل منتخب المغرب بدلا من فرنسا ديشامب يكشف سبب استبعاد كامافينجا من قائمة فرنسا قائمة فرنسا - غياب جريزمان وكامافينجا.. ومبابي على رأس الهجوم في كأس العالم فيفا يوافق على تغيير جنسية يوان بوني من فرنسا إلى كوت ديفوار

وأشار أونا إلى اللاعب لا يزال يعاني من الألم وحالته تثير قلقا بالغا داخل معسكر فرنسا قبل أيام من كأس العالم.

وشارك ساليبا في خسارة أرسنال أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويفتتح منتخب فرنسا مواجهاته في كأس العالم أمام السنغال 16 يونيو الجاري في تمام العاشرة مساء.

وضمت القائمة التي كشف عنها ديديه ديشامب، 26 لاعبا على رأسهم كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.

ويغيب عن قائمة فرنسا كل من: إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد، وأنطوان جريزمان جناح أتلتيكو مدريد.

وشارك منتخب فرنسا في كأس العالم 16 مرة سابقة وهذه المشاركة رقم 17، وتمكنوا من تحقيق اللقب مرتين.

كأس العالم ويليام ساليبا أرسنال معسكر فرنسا
نرشح لكم
لإنهاء معاناة 60 عاما.. منتخب إنجلترا يسافر إلى أمريكا بقائمة من 20 لاعبا قائمة الإكوادور - فالنسيا وهينكابي وكايسيدو على رأس الاختيارات النهائية لكأس العالم بعد واقعة التعمري.. مدرب الأردن: تعرضنا للعقاب أمام سويسرا لعدم الالتزام بالتعليمات نائبة وزير الرياضة: أزمة التأشيرات قد تؤثر على الروح المعنوية لمنتخب جنوب إفريقيا فان دايك: نستطيع تحقيق شيء مميز في كأس العالم.. ويتوج من يملك أفضل فريق وليس لاعبين ميسي يصل أمريكا وينضم لمعسكر الأرجنتين قبل كأس العالم أنشيلوتي: الفوز على بنما يمنحنا الثقة.. ولم أستقر على التشكيل بنسبة 100% رافينيا: أنا أكثر جاهزية ذهنيا قبل هذه النسخة من كأس العالم.. ونحتاج لتحسين الدفاع
أخر الأخبار
لإنهاء معاناة 60 عاما.. منتخب إنجلترا يسافر إلى أمريكا بقائمة من 20 لاعبا 3 دقيقة | في المونديال
قائمة الإكوادور - فالنسيا وهينكابي وكايسيدو على رأس الاختيارات النهائية لكأس العالم 8 دقيقة | في المونديال
مدرب الجزائر: نستهدف بلوغ ثمن نهائي كأس العالم 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد واقعة التعمري.. مدرب الأردن: تعرضنا للعقاب أمام سويسرا لعدم الالتزام بالتعليمات 37 دقيقة | في المونديال
رومانو: موناكو قرر ضم فاتي بشكل نهائي 50 دقيقة | ميركاتو
سلوت: كنت أعرف مطالب ليفربول منذ اليوم الأول.. وأغادر والنادي في المكان الذي يستحقه ساعة | الدوري الإنجليزي
فياريال يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الدوري الإسباني
"سيغيب لأسابيع".. سانتي أونا: قلق في معسكر فرنسا بسبب تفاقم إصابة ساليبا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530117/سيغيب-لأسابيع-سانتي-أونا-قلق-في-معسكر-فرنسا-بسبب-تفاقم-إصابة-ساليبا