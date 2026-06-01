ارتفاع حصيلة المقبوض عليهم في أعمال الشغب خلال احتفالات سان جيرمان

أوضح لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي يوم الاثنين أن حصيلة الأفراد الذين تم إلقاء القبض عليهم بسبب الشغب خلال احتفالات باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا بلغ 890 شخصا.

فيما أصيب 178 شرطيا في الصدامات مع الجماهير، وفقا لما قاله وزير الداخلية الفرنسي لإذاعة فرانس إنتر.

من جهته، قال إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا: أعمال العنف التي اندلعت في باريس ومدن أخرى من فرنسا غير مقبولة، هذه ليست كرة قدم، وليست رياضة، نشكر رجال الشرطة".

وشدد "سنتعامل بحزم مع كل من تم القبض عليهم، ولن نسمح بتكرار مثل هذه التصرفات مجددًا. لقد طفح الكيل".

وانتصر سان جيرمان على أرسنال بركلات الترجيح ليتوج باللقب الثاني تواليا.

وشهدت شوارع فرنسا، وخاصة العاصمة باريس، أعمال شغب ومواجهات عنف.

كل ذلك حدث بالرغم من نشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا.

شهدت الاحتفالات أعمال شغب واضطرابات أمنية واسعة، حيث أقدم عدد من المشجعين على إحراق سيارات وحاويات نفايات، إلى جانب استهداف بعض المتاجر والمطاعم بالتخريب في شارع الشانزليزيه ومحيط ملعب بارك دي برانس.

وأمام تصاعد التوتر، تدخلت قوات مكافحة الشغب مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق التجمعات واستعادة النظام.

وتوج باريس سان جيرمان للمرة الثانية على التوالي ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر بعد الفوز عليه 5-0.

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة من 8 فرق توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وهم ريال مدريد وبنفيكا وإنتر وأياكس وبايرن ميونيخ وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان.

وابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان في 4 بطولات خلال هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا، والسوبر الأوروبي أمام توتنام، وضد فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال، والآن في مواجهة أرسنال.