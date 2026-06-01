ارتفاع حصيلة المقبوض عليهم في أعمال الشغب خلال احتفالات سان جيرمان

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 14:18

كتب : FilGoal

جماهير باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد

أوضح لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي يوم الاثنين أن حصيلة الأفراد الذين تم إلقاء القبض عليهم بسبب الشغب خلال احتفالات باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا بلغ 890 شخصا.

فيما أصيب 178 شرطيا في الصدامات مع الجماهير، وفقا لما قاله وزير الداخلية الفرنسي لإذاعة فرانس إنتر.

من جهته، قال إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا: أعمال العنف التي اندلعت في باريس ومدن أخرى من فرنسا غير مقبولة، هذه ليست كرة قدم، وليست رياضة، نشكر رجال الشرطة".

أخبار متعلقة:
دافيدي أنشيلوتي يتولى تدريب ليل الفرنسي فان دايك: نستطيع تحقيق شيء مميز في كأس العالم.. ويتوج من يملك أفضل فريق وليس لاعبين موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا رسميا لضم ألفاريز مقابل 100 مليون يورو تقرير: برناردو سيلفا على استعداد للانتظار حتى يحسم برشلونة قرار ضمه

وشدد "سنتعامل بحزم مع كل من تم القبض عليهم، ولن نسمح بتكرار مثل هذه التصرفات مجددًا. لقد طفح الكيل".

وانتصر سان جيرمان على أرسنال بركلات الترجيح ليتوج باللقب الثاني تواليا.

وشهدت شوارع فرنسا، وخاصة العاصمة باريس، أعمال شغب ومواجهات عنف.

كل ذلك حدث بالرغم من نشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا.

Image

شهدت الاحتفالات أعمال شغب واضطرابات أمنية واسعة، حيث أقدم عدد من المشجعين على إحراق سيارات وحاويات نفايات، إلى جانب استهداف بعض المتاجر والمطاعم بالتخريب في شارع الشانزليزيه ومحيط ملعب بارك دي برانس.

وأمام تصاعد التوتر، تدخلت قوات مكافحة الشغب مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق التجمعات واستعادة النظام.

Image

وتوج باريس سان جيرمان للمرة الثانية على التوالي ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر بعد الفوز عليه 5-0.

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة من 8 فرق توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وهم ريال مدريد وبنفيكا وإنتر وأياكس وبايرن ميونيخ وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان.

وابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان في 4 بطولات خلال هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا، والسوبر الأوروبي أمام توتنام، وضد فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال، والآن في مواجهة أرسنال.

أرسنال باريس سان جيرمان
نرشح لكم
توخيل: لسنا معتادين على حرارة الجو في أمريكا.. ويجب ألا نفرط في التدريب تحت أشعة الشمس لإنهاء معاناة 60 عاما.. منتخب إنجلترا يسافر إلى أمريكا بقائمة من 20 لاعبا سلوت: كنت أعرف مطالب ليفربول منذ اليوم الأول.. وأغادر والنادي في المكان الذي يستحقه "سيغيب لأسابيع".. سانتي أونا: قلق في معسكر فرنسا بسبب تفاقم إصابة ساليبا دافيدي أنشيلوتي يتولى تدريب ليل الفرنسي فان دايك: نستطيع تحقيق شيء مميز في كأس العالم.. ويتوج من يملك أفضل فريق وليس لاعبين دي لا فوينتي: يامال سيكون جاهزا لمواجهة كاب فيردي أبولا: خلاف في المفاوضات بين ماركو سيلفا وبنفيكا.. وفولام يقدم عرضا ماليا أكبر
أخر الأخبار
توخيل: لسنا معتادين على حرارة الجو في أمريكا.. ويجب ألا نفرط في التدريب تحت أشعة الشمس 18 دقيقة | في المونديال
لإنهاء معاناة 60 عاما.. منتخب إنجلترا يسافر إلى أمريكا بقائمة من 20 لاعبا 25 دقيقة | في المونديال
قائمة الإكوادور - فالنسيا وهينكابي وكايسيدو على رأس الاختيارات النهائية لكأس العالم 29 دقيقة | في المونديال
مدرب الجزائر: نستهدف بلوغ ثمن نهائي كأس العالم 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد واقعة التعمري.. مدرب الأردن: تعرضنا للعقاب أمام سويسرا لعدم الالتزام بالتعليمات 58 دقيقة | في المونديال
رومانو: موناكو قرر ضم فاتي بشكل نهائي ساعة | ميركاتو
سلوت: كنت أعرف مطالب ليفربول منذ اليوم الأول.. وأغادر والنادي في المكان الذي يستحقه ساعة | الدوري الإنجليزي
فياريال يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530116/ارتفاع-حصيلة-المقبوض-عليهم-في-أعمال-الشغب-خلال-احتفالات-سان-جيرمان