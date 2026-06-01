نائبة وزير الرياضة: أزمة التأشيرات قد تؤثر على الروح المعنوية لمنتخب جنوب إفريقيا

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 13:39

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا ضد أنجولا

لا تزال أصداء تأخر سفر بعثة جنوب إفريقيا للمشاركة في كأس العالم بسبب أزمة التأشيرات، قائمة.

وكانت قد تدخلت الحكومة الجنوب إفريقية وحصل كل لاعبي المنتخب على التأشيرة على أن تغادر البعثة ظهر اليوم الإثنين.

لكن لا يزال خمسة أعضاء من الجهاز الفني ينتظرون تأشيراتهم وهم هيلمان مخاليلي المدرب المساعد بالإضافة لطبيب الفريق ومحلل الأداء المساعد ورئيس الأمن، وفقا لشبكة SABC Sport الجنوب إفريقية.

وقالت بيس مابي نائبة وزير الرياضة الجنوب إفريقي عبر شبكة SABC Sport: "أزمة التأشيرات قد تؤثر على الروح المعنوية للفريق، لكن نؤكد للاعبين أنهم المختارون لتمثيلنا، وعليهم عدم القلق".

وتابعت "ما حدث مجرد خطأ تقني وسيتم حله بالكامل خلال وقت قصير".

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا المباراة الافتتاحية للمونديال أمام منتخب المكسيك المضيف على ملعب أزتيكا يوم 11 يونيو.

وكان من المقرر أن يغادر المنتخب الجنوب إفريقي على ⁠متن طائرة خاصة صباح الأحد نحو معسكره التدريبي في المكسيك، لكن أزمة التأشيرات حالت دون ذلك.

تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

يتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى رفقة المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية.

