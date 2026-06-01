دافيدي أنشيلوتي يتولى تدريب ليل الفرنسي

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 13:31

كتب : FilGoal

دافيدي أنشيلوتي - بوتافوجو

أعلن نادي ليل الفرنسي يوم الاثنين التعاقد مع دافيدي أنشيلوتي لتولي تدريب الفريق.

ورحل نجل المدرب كارلو أنشيلوتي عن تدريب بوتافوجو في ديسمبر الماضي لكنه يعمل مساعدا لوالده في تدريب منتخب البرازيل.

ووقّع المدرب الإيطالي - 36 عاما - على عقد يربطه بليل لمدة عامين.

أخبار متعلقة:
فان دايك: نستطيع تحقيق شيء مميز في كأس العالم.. ويتوج من يملك أفضل فريق وليس لاعبين تقرير: برناردو سيلفا على استعداد للانتظار حتى يحسم برشلونة قرار ضمه موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا رسميا لضم ألفاريز مقابل 100 مليون يورو أنشيلوتي: الفوز على بنما يمنحنا الثقة.. ولم أستقر على التشكيل بنسبة 100%

أنشيلوتي الصغير سيخلف برونو جينيزيو الذي أقيل الأسبوع الماضي بنهاية الموسم.

Image

في ديسمبر الماضي، أعلن بوتافوجو البرازيلي إقالة دافيدي أنشيلوتي بعد خمسة أشهر فقط من توليه المهمة الفنية الأولى في مسيرته كمدير فني.

وكان دافيدي أنشيلوتي قد تولى تدريب بوتافوجو عقب قرار المالك جون تيكستور إقالة المدرب ريناتو بايفا بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم للأندية خلال شهر يوليو الماضي.

وعمل المدرب الإيطالي الشاب لأكثر من عشر سنوات ضمن الأجهزة الفنية لوالده في أندية بايرن ميونيخ ونابولي وإيفرتون وريال مدريد.

وبدأ دافيدي مسيرته في 2012 كمدرب لياقة بدنية في 2012 في باريس سان جيرمان ثم في ريال مدريد.

ثم أصبح مدربا مساعدا في 2016 خلال تجربة والده في بايرن ميونيخ وهو ما استمر في نابولي وإيفرتون وريال مدريد، وأخيرا منتخب البرازيل.

دافيدي أنشيلوتي ليل
نرشح لكم
ارتفاع حصيلة المقبوض عليهم في أعمال الشغب خلال احتفالات سان جيرمان فان دايك: نستطيع تحقيق شيء مميز في كأس العالم.. ويتوج من يملك أفضل فريق وليس لاعبين دي لا فوينتي: يامال سيكون جاهزا لمواجهة كاب فيردي أبولا: خلاف في المفاوضات بين ماركو سيلفا وبنفيكا.. وفولام يقدم عرضا ماليا أكبر الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الألماني ألمانيا تفوز على فنلندا برباعية وديا استعدادا لكأس العالم على منتخب مصر الحذر.. اليابان تستغل قانون التبديلات الجديد وتسجل في مرمى ايسلندا جواو نيفيز يلمح لدفاع أرسنال: سان جيرمان الفريق الوحيد الذي يريد لعب كرة القدم
أخر الأخبار
ارتفاع حصيلة المقبوض عليهم في أعمال الشغب خلال احتفالات سان جيرمان دقيقة | الكرة الأوروبية
نائبة وزير الرياضة: أزمة التأشيرات قد تؤثر على الروح المعنوية لمنتخب جنوب إفريقيا 40 دقيقة | في المونديال
دافيدي أنشيلوتي يتولى تدريب ليل الفرنسي 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - موسمه مستمر.. زاك لوفتون من الأهلي المصري إلى الحلبي 50 دقيقة | رياضات أخرى
فان دايك: نستطيع تحقيق شيء مميز في كأس العالم.. ويتوج من يملك أفضل فريق وليس لاعبين ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: برناردو سيلفا على استعداد للانتظار حتى يحسم برشلونة قرار ضمه ساعة | ميركاتو
بعد حل أزمة التأشيرات.. منتخب جنوب إفريقيا يطير إلى أمريكا الشمالية ساعة | الكرة الإفريقية
موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا رسميا لضم ألفاريز مقابل 100 مليون يورو ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530114/دافيدي-أنشيلوتي-يتولى-تدريب-ليل-الفرنسي