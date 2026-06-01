دافيدي أنشيلوتي يتولى تدريب ليل الفرنسي

أعلن نادي ليل الفرنسي يوم الاثنين التعاقد مع دافيدي أنشيلوتي لتولي تدريب الفريق.

ورحل نجل المدرب كارلو أنشيلوتي عن تدريب بوتافوجو في ديسمبر الماضي لكنه يعمل مساعدا لوالده في تدريب منتخب البرازيل.

ووقّع المدرب الإيطالي - 36 عاما - على عقد يربطه بليل لمدة عامين.

أنشيلوتي الصغير سيخلف برونو جينيزيو الذي أقيل الأسبوع الماضي بنهاية الموسم.

في ديسمبر الماضي، أعلن بوتافوجو البرازيلي إقالة دافيدي أنشيلوتي بعد خمسة أشهر فقط من توليه المهمة الفنية الأولى في مسيرته كمدير فني.

وكان دافيدي أنشيلوتي قد تولى تدريب بوتافوجو عقب قرار المالك جون تيكستور إقالة المدرب ريناتو بايفا بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم للأندية خلال شهر يوليو الماضي.

وعمل المدرب الإيطالي الشاب لأكثر من عشر سنوات ضمن الأجهزة الفنية لوالده في أندية بايرن ميونيخ ونابولي وإيفرتون وريال مدريد.

وبدأ دافيدي مسيرته في 2012 كمدرب لياقة بدنية في 2012 في باريس سان جيرمان ثم في ريال مدريد.

ثم أصبح مدربا مساعدا في 2016 خلال تجربة والده في بايرن ميونيخ وهو ما استمر في نابولي وإيفرتون وريال مدريد، وأخيرا منتخب البرازيل.