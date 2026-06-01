كرة سلة - موسمه مستمر.. زاك لوفتون من الأهلي المصري إلى الحلبي

أعلن نادي أهلي حلب السوري ضم الأمريكي زاك لوفتون محترف سلة الأهلي المصري.

ويستمر موسم لوفتون للمشاركة مع الفريق السوري في نهائيات مسابقة الدوري.

واختتم لوفتون مشواره مع الأهلي المصري بحصد المركز الرابع في بطولة الدوري الإفريقي.

وكان لوفتون من أبرز المساهمين في تتويج الأهلي بلقب دوري السوبر المصري بعد الفوز على الاتحاد 3-1 في سلسلة النهائي.

وتواجد لوفتون في تشكيل الفريق الثاني من النسخة الأخيرة من الدوري الإفريقي.

وكان الأهلي المصري قد تعاقد مع لوفتون في مارس الماضي لخوض نهائيات الدوري والكأس بالإضافة للمشاركة في الدوري الإفريقي.

ويسعى لوفتون لإضافة لقب دوري جديد له هذا الموسم بعد حصد اللقب المصري.

وكانت آخر مباراة خاضها زاك لوفتون مع الأهلي المصري أمام تايجرز الرواندي في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ونجح المحترف الأمريكي من تسجيل 36 نقطة بمفرده في هذه المباراة رغم خسارة الأهلي.