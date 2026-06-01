فان دايك: نستطيع تحقيق شيء مميز في كأس العالم.. ويتوج من يملك أفضل فريق وليس لاعبين

يثق فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا أن فريقه يمتلك القدرة على تحقيق إنجاز كبير في كأس العالم 2026.

ويؤمن فان دايك أن من يتوج باللقب هو من يمتلك أفضل فريق وليس أفضل جودة لاعبين.

ويقع منتخب هولندا في المجموعة السادسة التي تضم كل من: اليابان، والسويد، وتونس.

وقال فان دايك في تصريحات لموقع فيفا: "نمتلك مجموعة مترابطة للغاية وأؤمن بها، يمكننا تحقيق شيء مميز".

وأضاف "نخوض البطولة بخبرة أكبر بعد المشاركة في النسخة الماضية، وعلينا استغلال ذلك لتحقيق النجاح".

وشدد "كأس العالم شعور مختلف تماما، إنه قمة ما يمكن أن يحققه اللاعب مع منتخب بلاده".

وبالحديث عن خسارة ربع نهائي مونديال 2022 أمام الأرجنتين قال: "كانت مباراة صعبة للغاية، عدنا فيها بشكل رائع، وربما كان يجب أن نستمر بنفس الزخم، التجربة كانت مهمة لنا، هذه المباريات تظل في الذاكرة وتمنحك خبرة كبيرة".

وكشف فان دايك "الأمر لا يتعلق بامتلاك أفضل لاعبين، بل بامتلاك أفضل فريق ككل".

وتابع "نحتاج أيضا إلى بعض الحظ وعدم التعرض للإصابات، مع وجود لاعبين قادرين على صنع الفارق في اللحظات الحاسمة".

وبسؤاله عن دوره كقائد للفريق أجاب "مسؤوليتي مساعدة الفريق على تقديم أفضل أداء ممكن، قبل المباراة وبعدها، الأهم هو العمل الجماعي".

وبشأن ركلات الترجيح أوضح "نتدرب عليها دائما، لكن ذلك لا يضمن النجاح، هذا جزء من كرة القدم ويجب التعامل معه".

واختتم فان دايك تصريحاته "نمتلك لاعبين في أفضل مستوياتهم ويلعبون لأندية كبرى، لكن علينا إيجاد التوازن كفريق لتحقيق الهدف".

ويغيب عن قائمة هولندا كل من: تشافي سيمونز جناح توتنام، وماتياس دي ليخت مدافع مانشستر يونايتد بسبب الإصابة، وغياب جيرمي فيرمبونج ظهير ليفربول كقرار فني.

ويخوض منتخب هولندا وديتين قبل إنطلاق كأس العالم أمام الجزائر 3 يونيو المقبل، وأمام أوزباكستان 8 يونيو.