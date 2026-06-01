تقرير: برناردو سيلفا على استعداد للانتظار حتى يحسم برشلونة قرار ضمه

ينتظر البرتغالي برناردو سيلفا حسم مستقبله خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي برشلونة

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برناردو سيلفا على استعداد للانتظار حتى يحسم برشلونة قراره لضمه.

وأضافت الصحيفة "اللاعب يدرك أن انضمامه إلى برشلونة يتطلب عدة شروط وهو ما قد يستغرق بعض الوقت."

ورحل سيلفا عن صفوف مانشستر سيتي بنهاية الموسم المنقضي بعد نهاية عقده.

ورغم اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع سيلفا، إلا أن هدفه هو الانتقال إلى برشلونة، على أمل ارتداء قميص بطل الدوري الإسباني.

ويحتاج نادي برشلونة للتخلي عن بعض اللاعبين لإتمام الصفقة.

ويتواجد برناردو سيلفا في معسكر المنتخب البرتغالي استعدادا للكأس العالم.

ويرغب اللاعب في معرفة وجهته المقبلة، ولكن إن أراد ارتداء قميص برشلونة فعليه التحلي بالصبر، وفقا للصحيفة الإسبانية.

ويضم برشلونة حاليًا 7 لاعبين في خط الوسط، وهم بيرنال، وجافي، وفريكني دي يونج، وبيدري، وكاسادو، وفيرمين لوبيز، وداني أولمو.

وعددت الصحيفة مميزات برناردو سيلفا، فإلى جانب ضمه مجانا، لم يتعرض اللاعب لإصابات طويلة.

وغاب برناردو سيلفا خلال 11 موسما منذ موسم 2015 - 2016 عن 26 مباراة فقط سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.

وخاض برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي الموسم الحالي 53 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع مانشستر سيتي لـ460 مباراة مسجلا 76 هدفا وصنع 77 آخرين.