موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا رسميا لضم ألفاريز مقابل 100 مليون يورو

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن تقديم برشلونة عرضا رسميا لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل أتلتيكو مدريد، أن برشلونة قدم عرضا لضم ألفاريز مقابل 100 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة "ردود أتلتيكو مدريد واستخدام صور لاعبي برشلونة عبر حساباته، لم تلق استحسانا لدى إدارة الفريق الكاتالوني ولا يرغبون في تشتيت الانتباه عن إتمام الصفقة."

وحذر نادي أتلتيكو مدريد خصمه برشلونة من الأخبار المتداولة بشأن انتقال خوليان ألفاريز مهاجم الفريق إلى برشلونة.

وبدأ الأمر بطريقة ساخرة إذ نشر حساب النادي على منصة "أكس" صورة لامين يامال مرتديا قميص أتلتيكو مدريد وكتب: "أرسلنا فاكسًا إلى برشلونة تتضمن 4 تذاكر لحفل باد باني غدًا، واشتراكًا سنويًا في صحيفة ABC، وكيس بذور عباد الشمس، وفي انتظار الرد لنحضر أنفسنا للإعلان".

وأكمل تقرير موندو ديبورتيفو "فرناندو هيدالجو وكيل ألفاريز التقى بممثلي برشلونة قبل أيام، وأبلغ إدارة أتلتيكو مدريد أن ألفاريز يرغب في الرحيل هذا الصيف لأنه يريد مشروعا أكثر طموحا."

ويمتد عقد ألفاريز مع أتلتيكو مدريد حتى 2030، ويوجد شرط جزائي في عقده يبلغ 500 مليون يورو.

ونقلت وسائل إعلام أرجنتينية أن ألفاريز يبحث عن منزل في برشلونة، فيما تجنب النادي الكاتالوني التحدث عن الأمر نظرا لمواجهة أتلتيكو أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وأنهى برشلونة الموسم بطلا للدوري الإسباني برصيد 94 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

فيما أنهى أتلتيكو الموسم في المركز الرابع برصيد 72 نقطة.

يذكر أن أتلتيكو مدريد أقصى برشلونة من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خرج بدون ألقاب.

وفي حالة ضم ألفاريز ستكون الصفقة الثانية لبرشلونة هذا الصيف.

وأعلن نادي برشلونة تعاقده مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون قادما من نيوكاسل يونايتد، بعقد يمتد لمدة خمس سنوات، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.