ميسي يصل أمريكا وينضم لمعسكر الأرجنتين قبل كأس العالم

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 12:39

كتب : FilGoal

تتويج الأرجنتين بكأس العالم - ميسي

وصل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

ووصل ميسي إلى مدينة كانساس سيتي مساء الأحد، بعد ساعات من وصول بعثة المنتخب الأرجنتيني، تمهيدا لبدء فترة الإعداد للبطولة.

وكان ميسي برفقة رودريجو دي بول زميله في المنتخب ونادي إنتر ميامي.

أخبار متعلقة:
قائمة الأرجنتين - 17 لاعبا من 2022 ينضمون لكأس العالم 2026.. و8 لأول مرة أولي: صدمة في الأرجنتين قبل كأس العالم.. إصابة إيملينيانو مارتينيز بكسر في اليد كأس العالم - ميسي على رأس قائمة الأرجنتين الأولية.. وغياب ديبالا شبكة ESPN: نبأ سار للأرجنتين وسيء لتوتنام بعد الكشف عن مدة غياب روميرو

ويخوض منتخب الأرجنتين منافسات البطولة باعتباره حامل اللقب، إذ توج بكأس العالم 2022 في قطر.

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة، إذ يفتتح مشواره بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو في كانساس سيتي، ثم يواجه النمسا والأردن.

وقبل انطلاق البطولة، يخوض منتخب الأرجنتين مباراتين وديتين أمام هندوراس وآيسلندا ضمن الاستعدادات النهائية.

ولم تتأكد مشاركة ميسي في المباراتين، بعد معاناته من إجهاد عضلي خلال مشاركته الأخيرة مع إنتر ميامي، إذ يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ومن المنتظر أن يبدأ منتخب الأرجنتين تدريباته في كانساس سيتي، استعدادا للدفاع عن لقبه في البطولة.

ويستعد ليونيل ميسي القائد لخوض النسخة السادسة له من كأس العالم بقميص التانجو.

ويشارك 8 لاعبين في كأس العالم لأول مرة مع الأرجنتين وهم خوان موسو وفاكوندو ميدينا وليوناردو باليردي وفالنتين باركو ونيكو باز وجوليانو سيميوني وخوسيه لوبيز ونيكولاس جونزاليس.

فيما انضم 17 لاعبا توج بلقب نسخة 2022 في البطولة.

الأرجنتين كأس العالم ليونيل ميسي
نرشح لكم
أنشيلوتي: الفوز على بنما يمنحنا الثقة.. ولم أستقر على التشكيل بنسبة 100% رافينيا: أنا أكثر جاهزية ذهنيا قبل هذه النسخة من كأس العالم.. ونحتاج لتحسين الدفاع بوكيتينو: الفوز على السنغال يمنح جماهير أمريكا الثقة قبل كأس العالم قائمة المكسيك - أوتشوا يخوض كأس العالم السادس بعد تواجده في اختيارات أجيري النهائية قائمة السعودية - استبعاد هوساوي وأبو الشامات من الاختيارات النهائية عزام: فيفا يراجع مصروفات اتحاد الكرة 3 مرات سنويا.. وكل "مليم" مسند بالورق منتخب مصر يخوض مرانه الأول في أمريكا ثنائية غير كافية من ماني.. أمريكا تهزم السنغال في مباراة ودية مثيرة قبل كأس العالم
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا رسميا لضم ألفاريز مقابل 100 مليون يورو 3 دقيقة | ميركاتو
قائمة العراق - أيمن حسين والحمادي على رأس اختيارات كأس العالم 12 دقيقة | الوطن العربي
اتحاد الكرة: غلق باب التقدم للحصول على رخصة الموسم الجديد.. واللجنة تفحص المستندات 13 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - ثنائي الأهلي المحترف ضمن الفريق الثاني بالدوري الإفريقي 16 دقيقة | كرة سلة
ميسي يصل أمريكا وينضم لمعسكر الأرجنتين قبل كأس العالم 27 دقيقة | في المونديال
أنشيلوتي: الفوز على بنما يمنحنا الثقة.. ولم أستقر على التشكيل بنسبة 100% 32 دقيقة | في المونديال
علي سليمان: تلقيت عروضا كثيرة.. وجماهير إريتريا تشجع مصر منذ جيل أبو تريكة 32 دقيقة | الدوري المصري
رافينيا: أنا أكثر جاهزية ذهنيا قبل هذه النسخة من كأس العالم.. ونحتاج لتحسين الدفاع 46 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530105/ميسي-يصل-أمريكا-وينضم-لمعسكر-الأرجنتين-قبل-كأس-العالم