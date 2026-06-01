ميسي يصل أمريكا وينضم لمعسكر الأرجنتين قبل كأس العالم

وصل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ووصل ميسي إلى مدينة كانساس سيتي مساء الأحد، بعد ساعات من وصول بعثة المنتخب الأرجنتيني، تمهيدا لبدء فترة الإعداد للبطولة.

وكان ميسي برفقة رودريجو دي بول زميله في المنتخب ونادي إنتر ميامي.

ويخوض منتخب الأرجنتين منافسات البطولة باعتباره حامل اللقب، إذ توج بكأس العالم 2022 في قطر.

VIDEO: Lionel Messi steps foot into Kansas City, Missouri for the #FIFAWorldCup 🇦🇷🇺🇸 Messi arrived in KC around 8:50 p.m. CT.@kmbc photojournalist Eddy Lozano the only TV news station in KC capturing the moments. #WorldCup2026 pic.twitter.com/LWdy3MRlEp — Jackson Kurtz (@jacksonKMBC9) June 1, 2026

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة، إذ يفتتح مشواره بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو في كانساس سيتي، ثم يواجه النمسا والأردن.

وقبل انطلاق البطولة، يخوض منتخب الأرجنتين مباراتين وديتين أمام هندوراس وآيسلندا ضمن الاستعدادات النهائية.

ولم تتأكد مشاركة ميسي في المباراتين، بعد معاناته من إجهاد عضلي خلال مشاركته الأخيرة مع إنتر ميامي، إذ يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ومن المنتظر أن يبدأ منتخب الأرجنتين تدريباته في كانساس سيتي، استعدادا للدفاع عن لقبه في البطولة.

ويستعد ليونيل ميسي القائد لخوض النسخة السادسة له من كأس العالم بقميص التانجو.

ويشارك 8 لاعبين في كأس العالم لأول مرة مع الأرجنتين وهم خوان موسو وفاكوندو ميدينا وليوناردو باليردي وفالنتين باركو ونيكو باز وجوليانو سيميوني وخوسيه لوبيز ونيكولاس جونزاليس.

فيما انضم 17 لاعبا توج بلقب نسخة 2022 في البطولة.