أنشيلوتي: الفوز على بنما يمنحنا الثقة.. ولم أستقر على التشكيل بنسبة 100%

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل سعادته بالفوز الكبير على بنما، مؤكدا أنه يمنح الفريق دفعة معنوية قبل كأس العالم.

وتغلب منتخب البرازيل على بنما بستة أهداف مقابل هدفين قبل أيام من مواجهة مصر وديا فجر يوم 7 يونيو الجاري.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأجواء كانت رائعة والجماهير منحتنا دفعة كبيرة، هذا الفوز مهم للثقة، بدأنا العمل بشكل جيد لكن لا يزال أمامنا الكثير".

وتابع "الشوط الثاني كان مهما، اللاعبون الذين شاركوا أظهروا جودة وقدرتهم على المنافسة، لكن علينا أيضا النظر إلى أن المنافس انخفض مستواه".

وشدد أنشيلوتي "التشكيل ليس جاهزا بنسبة 100%، لا يزال هناك لاعبون غائبون، وسنقيم الأداء خلال التدريبات قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأوضح "أفكر في تغيير التشكيل والخطة، الشوط الثاني منحني أسئلة أكثر، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لي".

أما عن المباراة فقال المدرب الإيطالي "الشوط الأول كان أكثر سرعة واعتمادا على التحولات، بينما منحنا الشوط الثاني سيطرة أكبر على الكرة".

وكشف أنشيلوتي "نيمار لن يلعب كجناح، بل في أحد المراكز الهجومية القريبة من العمق".

وأضاف "رافينيا يملك قدرة مميزة على التحرك خلف الدفاع، وأطلب منه دائما التمركز الجيد خاصة بدون الكرة".

وواصل "إيجور تياجو يمنحنا خيارا مهما في مركز المهاجم الصريح، لأنه قوي ويجيد الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته "نريد اللعب بكثافة عالية، ولدينا مزيج جيد من الخبرة والشباب، وهو ما يمنحنا مستقبلا مميزا".

ويستعد منتخب البرازيل للسفر إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه مصر وديا قبل انطلاق مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب.

وسجل فينيسيوس جونيور وكاسيميرو هدفي البرازيل في الشوط الأول بالدقيقتين 1 و30، بينما سجل ماتيوس كونيا بالخطأ في مرماه الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني نجح الفريق البديل في تسجيل 4 أهداف عن طريق كل من رايان ولوكاس باكيتا وإيجور تياجو من ركلة جزاء ودانيلو في الدقائق 53 و60 و63 و81 على الترتيب.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات المغرب وهايتي وأسكتلندا.

بينما بنما في المجموعة 12 والتي تضم منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا.