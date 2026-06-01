بوكيتينو: الفوز على السنغال يمنح جماهير أمريكا الثقة قبل كأس العالم

يؤمن ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أن الفوز على السنغال وديا يمنح الجماهير ثقة أكبر في الفريق قبل انطلاق كأس العالم.

وحقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فوزا مثيرا على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذا الفوز مهم للأجواء المحيطة أكثر منه لنا، نحن نريد دائما الانتصار، لكن الأهم أن تستعيد الجماهير الثقة بعد مباراتي بلجيكا والبرتغال".

وأضاف "اليوم رأينا التزاما كبيرا من الجميع، لدينا الروح والالتزام وكذلك الموهبة، ونملك لاعبين بإمكانات كبيرة".

ويستعد المنتخب الأمريكي لخوض منافسات كأس العالم التي يستضيفها بالاشتراك مع كندا والمكسيك، حيث يفتتح مشواره بمواجهة باراجواي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا أستراليا وتركيا.

وتابع بوكيتينو "في المباريات السابقة كنا نحن المشكلة، لم نكن في المكان الصحيح أو بالتركيز المطلوب، لكننا اليوم ظهرنا بشكل مختلف".

ويأمل المنتخب الأمريكي في تقديم أداء قوي بعد نتائج مخيبة مؤخرا، إذ تعرض لهزيمتين وديتين أمام بلجيكا والبرتغال.

واختتم المدرب تصريحاته بالإشادة بكريستيان بوليسيتش "أداؤه كان جيدا للغاية، وكان بحاجة لهذا الهدف بعد فترة طويلة دون تسجيل".

وشهدت المباراة عودة سيرجينو ديست أيضا وتسجيله هدفا، بينما أضاف فولارين بالوجون الهدف الثالث بعد مشاركته كبديل.

ويخوض المنتخب الأمريكي مباراة ودية أخيرة أمام ألمانيا قبل انطلاق البطولة، في اختبار قوي قبل ضربة البداية.

ويقع منتخب أمريكا في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات تركيا وباراجواي وأستراليا.

بينما السنغال في المجموعة التاسعة رفقة منتخبات فرنسا والنرويج والعراق.

ويستعد المنتخب الأمريكي لافتتاح مشواره في البطولة بمواجهة باراجواي، بينما يواجه السنغال منتخب فرنسا في أولى مبارياته.