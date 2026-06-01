اتحاد جدة يدرس شراء مدافعه الكاميروني بشكل نهائي

يدرس نادي اتحاد جدة تفعيل بند أفضلية الشراء في عقد المعار الكاميروني ستيفن كيلر وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي تدرس تفعيل البند بعد المستويات الجيدة التي قدَّمها اللاعب خلال الفترة الماضية، وفي ظل القناعة الفنية بإمكاناته وقدرته على تعزيز خط الدفاع.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة اتحاد جدة موقفها النهائي بشأن شراء عقد اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وكان اتحاد جدة تعاقد مع المدافع الكاميروني بنظام الإعارة للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وضمَّن عقده بندًا، يمنحه أحقية الشراء بشكل نهائي قبل نهاية فترة الإعارة من أيل ليماسول القبرصي.

المدافع الكاميروني البالغ من العمر 21 عامًا، شارك في 4 مباريات بدوري أبطال آسيا وسجل هدفا.

وينتهي عقد إعارة كيلر إلى اتحاد جدة يونيو الجاري، ما يجعل الفترة المقبلة حاسمةً في تحديد مستقبله سواء بالاستمرار مع الفريق بعقد دائم، أو العودة إلى ناديه الأصلي.

