اتحاد جدة يدرس شراء مدافعه الكاميروني بشكل نهائي

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

حسرة جماهير اتحاد جدة بعد إهدار فرصة هدف

يدرس نادي اتحاد جدة تفعيل بند أفضلية الشراء في عقد المعار الكاميروني ستيفن كيلر وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي تدرس تفعيل البند بعد المستويات الجيدة التي قدَّمها اللاعب خلال الفترة الماضية، وفي ظل القناعة الفنية بإمكاناته وقدرته على تعزيز خط الدفاع.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة اتحاد جدة موقفها النهائي بشأن شراء عقد اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وكان اتحاد جدة تعاقد مع المدافع الكاميروني بنظام الإعارة للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وضمَّن عقده بندًا، يمنحه أحقية الشراء بشكل نهائي قبل نهاية فترة الإعارة من أيل ليماسول القبرصي.

المدافع الكاميروني البالغ من العمر 21 عامًا، شارك في 4 مباريات بدوري أبطال آسيا وسجل هدفا.

وينتهي عقد إعارة كيلر إلى اتحاد جدة يونيو الجاري، ما يجعل الفترة المقبلة حاسمةً في تحديد مستقبله سواء بالاستمرار مع الفريق بعقد دائم، أو العودة إلى ناديه الأصلي.

Image

وخاض اللاعب أربع مباريات مع اتحاد جدة في نخبة آسيا الموسم المنتهي أخيرًا، وسجل خلالها هدفًا واحدًا.

اتحاد جدة ستيفن كيلر
نرشح لكم
الاتفاق السعودي يعلن رحيل كوكا قائمة السعودية - استبعاد هوساوي وأبو الشامات من الاختيارات النهائية "بصمة ستبقى في الذاكرة".. نيوم يعلن رحيل أحمد حجازي مدرب السعودية الجديد: مواجهة الإكوادور كانت مفيدة وجيدة للغاية رغم الخسارة تذاكر مجانية للمشجعين والطلاب السعوديين في مباريات الأخضر بكأس العالم مباراة دونيس الأولى.. منتخب السعودية يخسر أمام الإكوادور وديا "يغادرنا بطلا".. النصر يعلن رحيل جيسوس الرياضية: وصول سعود عبد الحميد لمعسكر السعودية في أمريكا
أخر الأخبار
تقرير: برناردو سيلفا على استعداد للانتظار حتى يحسم برشلونة قرار ضمه 3 دقيقة | ميركاتو
بعد حل أزمة التأشيرات.. منتخب جنوب إفريقيا يطير إلى أمريكا الشمالية 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا رسميا لضم ألفاريز مقابل 100 مليون يورو 10 دقيقة | ميركاتو
قائمة العراق - أيمن حسين والحمادي على رأس اختيارات كأس العالم 18 دقيقة | الوطن العربي
اتحاد الكرة: غلق باب التقدم للحصول على رخصة الموسم الجديد.. واللجنة تفحص المستندات 20 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - ثنائي الأهلي المحترف ضمن الفريق الثاني بالدوري الإفريقي 23 دقيقة | كرة سلة
ميسي يصل أمريكا وينضم لمعسكر الأرجنتين قبل كأس العالم 34 دقيقة | في المونديال
أنشيلوتي: الفوز على بنما يمنحنا الثقة.. ولم أستقر على التشكيل بنسبة 100% 38 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530098/اتحاد-جدة-يدرس-شراء-مدافعه-الكاميروني-بشكل-نهائي