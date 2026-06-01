لا جازيتا: الأهلي يكثف مفاوضاته مع فان بوميل.. وتحديد البديل

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 11:51

كتب : FilGoal

لا يزال الأهلي في مفاوضات مع الهولندي مارك فان بوميل من أجل تولي قيادة الفريق الفنية.

ويواصل النادي الأهلي العمل من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد لخلافة الدنماركي يس توروب لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الهولندية أن الأهلي قد بدأ مفاوضاته بالفعل مع مارك فان بوميل ليصبح المدير الفني للفريق.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الهولندي طلب 4.5 مليون دولار ومن المتوقع استمرار المفاوضات حتى غدا الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه في حال عدم توصل الأهلي إلى اتفاق مع المدرب الهولندي، سيتجه النادي إلى ميجيل كاردوزو مدرب صنداونز كخيار بديل.

وكان قد علم FilGoal.com أنه في الوقت الحالي الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع مارك فان بوميل لكن الخلاف المادي يعيق إتمام التعاقد.

وطلب الهولندي 4 ملايين و250 ألف يورو سنويا، وتوقف عرض الأهلي عند 3 ملايين 600 ألف يورو.

وأبدى ياسين منصور نائب رئيس الأهلي استعداده للمساهمة في دفع رواتب الجهاز الفني الجديد.

وأنهى الأهلي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري خلف بيراميدز والزمالك.

وعلم FilGoal.com سابقا أن الأهلي قرر الانتظار حتى 30 يونيو المقبل وسيتم فسخ عقد الدنماركي وفقا للشرط الجزائي والمقدر براتب 3 أشهر.

وسيخوض النادي جولة مفاوضات جديدة مع المدرب، وإذا لم يتوصلا لاتفاق سيتم فسخ العقد في نهاية يونيو المقبل.

وقاد توروب الأهلي في 36 مباراة حتى الآن فاز في 18 وتعادل في 9 وخسر 9.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

