العودة إلى الأهلي.. أشرف داري يعلن رحيله عن كالمار

أعلن أشرف داري مدافع الأهلي ومنتخب المغرب رحيله عن كالمار السويدي عقب انتهاء إعارته.

وخرج داري البالغ من العمر 26 عامًا من حسابات الأهلي الفنية وانضم إلى كالمار معارا حتى نهاية الموسم الجاري، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2028.

وكتب أشرف داري عبر حسابه الشخصي:

"إلى جميع المشجعين، وزملائي في الفريق والجهاز الفني والإداري، أود أن أشكركم جميعا على هذه الأشهر الثلاثة الرائعة التي قضيتها في كالمار".

"منذ اليوم الأول، شعرت بالترحاب وكأنني فرد من العائلة، شكرا لكم على قبولكم لي ودعمكم لي ومساعدتكم، لقد تركت هذه التجربة بصمة لا تمحى في ذاكرتي وستبقى محفورة طويلا، تعلمت الكثير داخل الملعب وخارجه، وممتن لكل لحظة قضيناها معا".

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي قبل أن ينتقل إلى كالمار على سبيل الإعارة.

وتابع داري "لن أنسى أبدا الذكريات والأشخاص واللحظات المميزة التي عشناها، كان لكم جميعا دور هام في هذه المرحلة من حياتي".

"أتمنى للنادي والجهاز الفني والإداري وزملائي والجميع في الفريق التوفيق والنجاح في المستقبل، والاستمرار في التقدم لتحقيق إنجازات عظيمة لأنكم تستحقونها بجدارة".

"شكرا لكم على كل شيء، هذا ليس وداعا لكن إلى لقاء قريب".

وانضم المدافع المغرب أشرف داري للأهلي في الموسم الماضي لكنه لم يشارك كثيرا مع الأحمر بسبب تكرر الإصابات، ليغادر على سبيل الإعارة في يناير الماضي إلى نادي كالمار السويدي.

وخاض داري 9 مباريات مع كالمار في الدوري السويدي دون أن يغيب عن أي مباراة طوال فترة إعارته.

ونجح المدافع المغربي في تسجيل هدفا مع فريقه السويدي وغاب عن آخر جولة بعد انتهاء إعارته.

ويحتل كالمار المركز الثالث عشر في الدوري السويدي برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن المراكز المؤدية للهبوط عقب مرور 10 جولات.

وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الجاري كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة.