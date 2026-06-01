سكاي: روديجر مستمر في ريال مدريد.. والإعلان الرسمي عقب الانتخابات

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 11:26

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - ريال مدريد

كشفت سكاي سبورتس عن توقع الألماني أنطونيو روديجر عقدا جديدا مع ريال مدريد.

وأوضحت شبكة سكاي إلى أن روديجر وقع عقدا جديدا مع ريال مدريد ليستمر موسما آخر حتى عام 2027.

وأشارت سكاي إلى أن الاتفاق بين روديجر وريال مدريد تم برمته.

أخبار متعلقة:
روديجر بعد طرد كامافينجا: من الأفضل ألا أتحدث روديجر: منحنا بايرن ميونيخ هديتين.. ومازلنا في المنافسة بفضل مبابي قائمة ريال مدريد – استمرار غياب روديجر أمام بنفيكا رغم عودته للتدريبات

وسيتم الإعلان عن استمرار روديجر مع ريال مدريد عقب الانتخابات الرئاسية للنادي الملكي.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية لنادي ريال مدريد في 7 يونيو الجاري بمجمع النادي في فالدبيباس.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، مع رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي.

ويتواجد أنطونيو روديجر رفقة منتخب ألمانيا المشارك في كأس العالم الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وانضم روديجر إلى ريال مدريد في صيف 2022 قادما من تشيلسي لمدة 4 سنوات.

ولعب روديجر خلال مسيرته لأندية شتوتجارت الألماني، وروما الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني.

وخاض المدافع الألماني هذا الموسم 26 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

ريال مدريد روديجر
نرشح لكم
دي لا فوينتي: يامال سيكون جاهزا لمواجهة كاب فيردي سكاي: روديجير وقع عقده الجديد مع ريال مدريد.. وموعد الإعلان تحديد رباعي الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني تقرير: موناكو مهتم بضم كاسادو.. واللاعب لم يحسم قراره تقرير: موافقة فليك شرط الحسم لصفقة سيلفا.. وعرض مالي أفضل من أتلتيكو مدريد تقرير: يوفنتوس يترقب قرار ريال مدريد لحسم صفقة براهيم دياز تقرير: برشلونة ينفذ اتفاقه مع أولمو بشأن الموسم الثالث موندو ديبورتيفو: نونيز يدخل حسابات برشلونة مع اقترابه من الرحيل عن الهلال
أخر الأخبار
رافينيا: أنا أكثر جاهزية ذهنيا في هذه النسخة من كأس العالم.. ونحتاج لتحسين الدفاع 7 دقيقة | في المونديال
دي لا فوينتي: يامال سيكون جاهزا لمواجهة كاب فيردي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبولا: خلاف في المفاوضات بين ماركو سيلفا وبنفيكا.. وفولام يقدم عرضا ماليا أكبر 24 دقيقة | ميركاتو
بوكيتينو: الفوز على السنغال يمنح جماهير أمريكا الثقة قبل كأس العالم 24 دقيقة | في المونديال
اتحاد جدة يدرس شراء مدافعه الكاميروني بشكل نهائي 29 دقيقة | سعودي في الجول
لا جازيتا: الأهلي يكثف مفاوضاته مع فان بوميل.. وتحديد البديل 36 دقيقة | الدوري المصري
بعد 24 عاما في الدوري الإنجليزي.. جيمس ميلنر يعلن اعتزال كرة القدم 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العودة إلى الأهلي.. أشرف داري يعلن رحيله عن كالمار 57 دقيقة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530093/سكاي-روديجر-مستمر-في-ريال-مدريد-والإعلان-الرسمي-عقب-الانتخابات