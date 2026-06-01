سكاي: روديجر مستمر في ريال مدريد.. والإعلان الرسمي عقب الانتخابات

كشفت سكاي سبورتس عن توقع الألماني أنطونيو روديجر عقدا جديدا مع ريال مدريد.

وأوضحت شبكة سكاي إلى أن روديجر وقع عقدا جديدا مع ريال مدريد ليستمر موسما آخر حتى عام 2027.

وأشارت سكاي إلى أن الاتفاق بين روديجر وريال مدريد تم برمته.

وسيتم الإعلان عن استمرار روديجر مع ريال مدريد عقب الانتخابات الرئاسية للنادي الملكي.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية لنادي ريال مدريد في 7 يونيو الجاري بمجمع النادي في فالدبيباس.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، مع رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي.

ويتواجد أنطونيو روديجر رفقة منتخب ألمانيا المشارك في كأس العالم الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وانضم روديجر إلى ريال مدريد في صيف 2022 قادما من تشيلسي لمدة 4 سنوات.

ولعب روديجر خلال مسيرته لأندية شتوتجارت الألماني، وروما الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني.

وخاض المدافع الألماني هذا الموسم 26 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا.