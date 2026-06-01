قائمة السعودية - استبعاد هوساوي وأبو الشامات من الاختيارات النهائية

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 10:52

كتب : FilGoal

السعودية ضد الإكوادور

كشف منتخب السعودية عن قائمته النهائية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في كأس العالم والمقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وأعلن جيورجيس دونيس مدرب منتخب السعودية قائمة فريقه النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة النهائية استبعاد كل من زكريا هوساوي وصالح أبو الشامات.

بينما يقود القائمة، سالم الدوسري قائد الهلال.

وجات القائمة النهائية كالتالي:

الحراس: نواف العقيدي (النصر) - محمد العويس (العلا) - أحمد الكسار (القادسية).

الدفاع: سعود عبد الحميد (لانس) - جهاد ذكري (القادسية) - عبد الإله العمري (النصر) - حسان تمبكتي (الهلال) - علي لاجامي (الهلال) - حسن كادش (اتحاد جدة) - - متعب الحربي (الهلال) .

الوسط: علي مجرشي (أهلي جدة) - محمد أبو الشامات (القادسية) - ناصر الدوسري (الهلال) - محمد كنو (الهلال) - عبد الله الخيبري (النصر) - نواف بوشل (النصر) - زياد الجهني (أهلي جدة).

الهجوم: سلطان مندش (الهلال) - علاء آل حجي (نيوم) - مصعب الجوير (القادسية) - أيمن يحيى (النصر) - سالم الدوسري (الهلال) - فراس البريكان (أهلي جدة) - صالح الشهري (اتحاد جدة) - عبد الله الحمدان (النصر) - خالد الغنام (الاتفاق).

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026 بجانب كل من أوروجواي وإسبانيا وكاب فيردي.

وكان منتخب السعودية قد ودع النسخة الماضية من المونديال من دور المجموعات ولكنه حقق فوزا خلال البطولة على الأرجنتين التي توجت باللقب فيما بعد.

وخسر منتخب السعودية أمام الإكوادور وديا ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

بينما يختتم الأخضر استعداداته بمواجهة السنغال فجر يوم 10 يونيو الجاري.

