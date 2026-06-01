عزام: فيفا يراجع مصروفات اتحاد الكرة 3 مرات سنويا.. وكل "مليم" مسند بالورق

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 10:42

كتب : FilGoal

مصطفى عزام - أمين عام اتحاد الكرة

كشف مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، أن القرار الوزاري الصادر من وزارة الشباب والرياضة يمثل مشروع موازنة تقديرية وليس صرفًا فعليًا.

وأوضح عزام عبر قناة أون سبورت في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يراجع مصروفات اتحاد الكرة ثلاث مرات سنويات.

وقال عزام عبر قناة أون سبورت "الاتحاد يضع خطته المالية دائمًا، بناءً على افتراض وصول المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية في أي بطولة يشارك بها، ومن ثم يتم تقديم المستندات الرسمية بما تم إنفاقه بالفعل لاحقًا لتوثيق المصروفات بشكل دقيق للوزارة".

وأوضح "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتحمل تكاليف سفر وإقامة 21 لاعبًا فقط، بينما تكفل الاتحاد المصري بنفقات خمسة لاعبين إضافيين، بعدما سمح فيفا بوجود 26 لاعبًا في القائمة".

وبسؤاله عن الانتقادات الموجهة للقرار الوزاري، أجاب "المنتخب ترافقه مجموعة عمل ضخمة تستلزم ترتيبات معقدة من شحن وسيارات وانتظار في المطارات لساعات".

وشدد عزام على عدم سفر أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على نفقة الاتحاد مطلقًا.

أما عن ملف الضرائب في أمريكا فأجاب "يتم بذل جهود كبيرة لإنهاء هذا الملف المعقد باحترافية تامة، حيث طُلب منه شخصيًا رفع المستندات الرسمية على منصة الضرائب الأمريكية لتفادي أي عواقب قد تنتج عن التكاسل".

وأضاف عزام "فيفا يراجع مستندات الصرف ثلاث مرات في الموسم الواحد للتحقق من الالتزام بمعايير الحوكمة الرياضية".

وشدد "كل مليم يتم إنفاقه يكون مسندًا بالأوراق والوثائق الرسمية".

واختتم عزام تصريحاته "غير صحيح أن الاتحاد، أو أنا شخصيًا، قد طلبنا من أي جهة تحمل تكاليف مرافقين أو إعلاميين مع المنتخب في بطولة كأس العالم، الاتحاد قدم التسهيلات اللازمة لكل إعلامي أو صحفي للحصول على كود فيفا لحضور المباريات".

