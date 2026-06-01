منتخب مصر يخوض مرانه الأول في أمريكا

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 10:36

كتب : محمد جمال

رامي ربيعة - مران منتخب مصر

خاض منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني مرانه الأول عقب وصوله إلى أمريكا.

ووصلت بعثة المنتخب إلى مدينة أوهايو الأمريكية استعدادا لمواجهة البرازيل وخوض بطولة كأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة مصر.. البرازيل تكتسح بنما بسداسية وديا مواعيد مباريات الإثنين 1 يونيو 2026.. إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر على منتخب مصر الحذر.. اليابان تستغل قانون التبديلات الجديد وتسجل في مرمى ايسلندا الدرندلي: بعثة مصر في أمريكا تسير بشكل رائع.. وبعض المسافرين سيعودون عقب مواجهة البرازيل

وأقيمت تدريبات منتخب مصر على ملعب كليفلاند براونز كامبوس فجر اليوم الإثنين.

وبدأ المران بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة والتسديد على المرمى في نهاية المران.

وشهدت التدريبات حضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في أمريكا.

كما حرص إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على تفقد صالة الألعاب الرياضية "الجيم" الخاص بملعب تدريب منتخب مصر.

مواجهة البرازيل ستكون في تمام السادسة مساء بتوقيت أوهايو يوم 6 يونيو أي (الواحدة فجر 7 يونيو بتوقيت مصر).

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

منتخب مصر كأس العالم مران منتخب مصر
نرشح لكم
عزام: فيفا يراجع مصروفات اتحاد الكرة 3 مرات سنويا.. وكل "مليم" مسند بالورق قبل مواجهة مصر.. البرازيل تكتسح بنما بسداسية وديا الدرندلي: بعثة مصر في أمريكا تسير بشكل رائع.. وبعض المسافرين سيعودون عقب مواجهة البرازيل موعد مران منتخب مصر استعدادا لودية البرازيل قبل المشاركة الثانية.. ماذا قدم صلاح وتريزيجيه والشناوي في أول ظهور بكأس العالم منتخب مصر يصل الولايات المتحدة استعدادا لـ كأس العالم منافس مصر - دي بروين: يجب أن نكون واقعيين وننظر لهوية منافسينا في كأس العالم وتوقيت مواجهتهم رباعي التحكيم المصري يلحق بمنتخب مصر نحو الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم
أخر الأخبار
الاتفاق السعودي يعلن رحيل كوكا 11 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة السعودية - استبعاد هوساوي وأبو الشامات من الاختيارات النهائية 15 دقيقة | سعودي في الجول
عزام: فيفا يراجع مصروفات اتحاد الكرة 3 مرات سنويا.. وكل "مليم" مسند بالورق 25 دقيقة | في المونديال
منتخب مصر يخوض مرانه الأول في أمريكا 31 دقيقة | منتخب مصر
قبل مواجهة مصر.. البرازيل تكتسح بنما بسداسية وديا 40 دقيقة | أمريكا
ثنائية غير كافية من ماني.. أمريكا تهزم السنغال في مباراة ودية مثيرة قبل كأس العالم 52 دقيقة | في المونديال
مواعيد مباريات الإثنين 1 يونيو 2026.. إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر ساعة | الدوري المصري
ألمانيا تفوز على فنلندا برباعية وديا استعدادا لكأس العالم 11 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530088/منتخب-مصر-يخوض-مرانه-الأول-في-أمريكا