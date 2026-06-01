منتخب مصر يخوض مرانه الأول في أمريكا

خاض منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني مرانه الأول عقب وصوله إلى أمريكا.

ووصلت بعثة المنتخب إلى مدينة أوهايو الأمريكية استعدادا لمواجهة البرازيل وخوض بطولة كأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وأقيمت تدريبات منتخب مصر على ملعب كليفلاند براونز كامبوس فجر اليوم الإثنين.

وبدأ المران بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة والتسديد على المرمى في نهاية المران.

وشهدت التدريبات حضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في أمريكا.

كما حرص إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على تفقد صالة الألعاب الرياضية "الجيم" الخاص بملعب تدريب منتخب مصر.

مواجهة البرازيل ستكون في تمام السادسة مساء بتوقيت أوهايو يوم 6 يونيو أي (الواحدة فجر 7 يونيو بتوقيت مصر).

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا