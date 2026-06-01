قبل مواجهة مصر.. البرازيل تكتسح بنما بسداسية وديا

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 10:26

كتب : FilGoal

لوكاس باكيتا - البرازيل

اكتسح منتخب البرازيل نظيره بنما في مباراة ودية أقيمت على ملعب ماراكانا ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

وتغلب منتخب البرازيل على بنما بستة أهداف مقابل هدفين قبل أيام من مواجهة مصر وديا فجر يوم 7 يونيو الجاري.

وسجل فينيسيوس جونيور وكاسيميرو هدفي البرازيل في الشوط الأول بالدقيقتين 1 و30، بينما سجل ماتيوس كونيا بالخطأ في مرماه الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني نجح الفريق البديل في تسجيل 4 أهداف عن طريق كل من رايان ولوكاس باكيتا وإيجور تياجو من ركلة جزاء ودانيلو في الدقائق 53 و60 و63 و81 على الترتيب.

وبدأ منتخب البرازيل المباراة بقوة، إذ افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل قبل مرور دقيقة واحدة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد استغلال خطأ في وسط الملعب.

وكاد فينيسيوس أن يضيف الهدف الثاني سريعا بعد انطلاقة مميزة، لكن الحارس أورلاندو موسكيرا تصدى لمحاولته.

ورغم البداية القوية، نجح منتخب بنما في إدراك التعادل بشكل مفاجئ، بعدما سجل هدفا جاء بنيران صديقة عقب ركلة حرة اصطدمت بالحائط وغيرت اتجاهها إلى الشباك.

واستعاد منتخب البرازيل التقدم قبل نهاية الشوط الأول، بعدما حول كاسيميرو محاولة فينيسيوس إلى هدف ثان، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض.

وقبل انطلاق الشوط الثاني، أجرى كارلو أنشيلوتي عدة تغييرات، ليواصل المنتخب البرازيلي تفوقه ويضيف الهدف الثالث عن طريق رايان بعد استغلال خطأ من الحارس.

وعزز لوكاس باكيتا النتيجة بالهدف الرابع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة أرضية مميزة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها إيجور تياجو الهدف الخامس، قبل أن يضيف دانيلو سانتوس الهدف السادس بعد مهارة فردية داخل المنطقة.

وقلص منتخب بنما الفارق بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق هارفي في الدقيقة 84.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة مصر في مباراة ودية أخيرة قبل انطلاق مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب، بينما يفتتح منتخب بنما مبارياته بمواجهة غانا.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات المغرب وهايتي وأسكتلندا.

بينما بنما في المجموعة 12 والتي تضم منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا.

