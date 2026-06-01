ثنائية غير كافية من ماني.. أمريكا تهزم السنغال في مباراة ودية مثيرة قبل كأس العالم

حقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فوزا مثيرا على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

وسجل سيرجينيو ديست وكريستيان بوليسيتش وفولارين بالوجون في الدقائق 7 و20 و63 لمنتخب أمريكا.

بينما سجل ماني ثنائية السنغال في الدقيقتين 44 و52.

وشهد اللقاء تألق كريستيان بوليسيتش الذي ساهم في أول هدفين لمنتخب بلاده، ليقود الفريق لفوز مهم قبل انطلاق البطولة.

وافتتح المنتخب الأمريكي التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة بعدما مرر بوليسيتش كرة إلى ريكاردو بيبي الذي مهدها بدوره لسيرجينو ديست ليسجل بسهولة.

وكاد منتخب السنغال أن يدرك التعادل سريعا، لكن نيكولاس جاكسون أهدر فرصة محققة بعد تمريرة إليمان ندياي.

وعاد المنتخب الأمريكي ليعزز تقدمه في الدقيقة 20، بعدما استغل بوليسيتش تمريرة جديدة من بيبي، ليراوغ الحارس ويسجل الهدف الثاني.

وقلص ساديو ماني الفارق قبل نهاية الشوط الأول، بعد هجمة مميزة أنهاها بتسديدة هادئة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، أجرى المنتخبان عدة تغييرات، قبل أن ينجح ماني في تسجيل هدف التعادل مستغلا خطأ دفاعيا.

لكن المنتخب الأمريكي استعاد التقدم مجددا، بعدما سجل فولارين بالوجون الهدف الثالث عقب تمريرة عرضية استغلها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء.

وحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى نهاية المباراة، ليحققوا فوزا معنويا هاما قبل انطلاق كأس العالم.

ويلعب منتخب السنغال وديا أمام السعودية فجر يوم 10 يونيو الجاري.

بينما يختتم منتخب أمريكا استعداداته بمواجهة ألمانيا مساء يوم 6 يونيو الجاري.

ويقع منتخب أمريكا في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات تركيا وباراجواي وأستراليا.

بينما السنغال في المجموعة التاسعة رفقة منتخبات فرنسا والنرويج والعراق.

ويستعد المنتخب الأمريكي لافتتاح مشواره في البطولة بمواجهة باراجواي، بينما يواجه السنغال منتخب فرنسا في أولى مبارياته.