مواعيد مباريات الإثنين 1 يونيو 2026.. إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر

يشهد اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

ويأتي ذلك قبل 10 أيام من انطلاق منافسات كأس العالم.

كأس عاصمة مصر

تنطلق منافسات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر اليوم الإثنين.

إذ يلعب المصري أمام زد في تمام الخامسة مساء على استاد السويس الجديد.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز زد بهدف دون مقابل.

بينما وادي دجلة يلعب أمام إنبي في تمام الثامنة مساء وكانت مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت ماكس.

أمم إفريقيا للناشئين

يلعب منتخب مصر أمام المغرب في تمام العاشرة مساء لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5.

مباريات ودية

يلعب منتخب النرويج أمام السويد ضمن الاستعدادات لكأس العالم في مباراة دولية ودية في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما تواجه تركيا منتخب مقدونيا الشمالية في الثامنة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وأخيرا يلعب منتخب تونس أمام النمسا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر تطبيق TOD.