ألمانيا تفوز على فنلندا برباعية وديا استعدادا لكأس العالم

الأحد، 31 مايو 2026 - 23:58

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا ضد فنلندا

فاز منتخب ألمانيا على فنلندا بأربعة أهداف دون رد في مباراة ودية أقيمت على ملعب ميفا أرينا استعداد لكأس العالم.

الودية كانت هي الأولى لألمانيا استعدادا للمونديال، الذي لم يتمكن منتخب فلنلدا من التأهل إلى نهائياته.

الشوط الأول انتهى بتقدم ألمانيا بهدف سجله دينيس أونداف برأسية مستغلا عرضية من جوشوا كيميتش.

أخبار متعلقة:
هاتريك كين يعيد بايرن ميونيخ للتتويج بلقب كأس ألمانيا أمام شتوتجارت قائمة ألمانيا - نوير يعود من الاعتزال الدولي للمشاركة في كأس العالم سكاي: ناجلزمان يبلغ باومان بأن نوير سيكون حارس ألمانيا الأول في كأس العالم شكوك حول مشاركة نوير في نهائي كأس ألمانيا

وبعد انطلاق الشوط الثاني ب3 دقائق أضاف فلوريان فيرتز الهدف الثاني مستغلا خطأ فادح من مدافع فنلندا.

وعاد أونداف لتسجيل هدفه الثاني والثالث لألمانيا بالدقيقة 57 بعد تمريرة من لينارت كارل لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وأنهى جمال موسيالا رباعية ألمانيا بالدقيقة 63 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة بكأس العالم مع كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.

ألمانيا كأس العالم 2026 فنلندا
نرشح لكم
على منتخب مصر الحذر.. اليابان تستغل قانون التبديلات الجديد وتسجل في مرمى ايسلندا جواو نيفيز يلمح لدفاع أرسنال: سان جيرمان الفريق الوحيد الذي يريد لعب كرة القدم استعدادا لكأس العالم.. فاخوري يسجل والأردن يخسر من سيوسرا برباعية وديا بلال عطية يشاهد مباراة راسينج ضد قادش من المدرجات تحديد رباعي الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني فرانكفورت يعلن اسم مدربه الجديد مدرب نيجيريا يفجر مفاجأة: استبعدت أوسيمين بسبب احتمال انتقاله من جالاتاسراي إدارة نيس توجه رسالة لجماهير النادي بعد البقاء بالدوري الفرنسي.. وتعترف بالتقصير
أخر الأخبار
ألمانيا تفوز على فنلندا برباعية وديا استعدادا لكأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"بصمة ستبقى في الذاكرة".. نيوم يعلن رحيل أحمد حجازي 2 ساعة | ميركاتو
على منتخب مصر الحذر.. اليابان تستغل قانون التبديلات الجديد وتسجل في مرمى ايسلندا 2 ساعة | آسيا
خبر في الجول - الأهلي يقترب من تعيين وائل جمعة كمدير للكرة 2 ساعة | الدوري المصري
الدرندلي: بعثة مصر في أمريكا تسير بشكل رائع.. وبعض المسافرين سيعودون عقب مواجهة البرازيل 2 ساعة | منتخب مصر
سكاي: روديجير وقع عقده الجديد مع ريال مدريد.. وموعد الإعلان 3 ساعة | الدوري الإسباني
جواو نيفيز يلمح لدفاع أرسنال: سان جيرمان الفريق الوحيد الذي يريد لعب كرة القدم 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
موعد مران منتخب مصر استعدادا لودية البرازيل 4 ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530084/ألمانيا-تفوز-على-فنلندا-برباعية-وديا-استعدادا-لكأس-العالم