ألمانيا تفوز على فنلندا برباعية وديا استعدادا لكأس العالم
الأحد، 31 مايو 2026 - 23:58
كتب : FilGoal
فاز منتخب ألمانيا على فنلندا بأربعة أهداف دون رد في مباراة ودية أقيمت على ملعب ميفا أرينا استعداد لكأس العالم.
الودية كانت هي الأولى لألمانيا استعدادا للمونديال، الذي لم يتمكن منتخب فلنلدا من التأهل إلى نهائياته.
الشوط الأول انتهى بتقدم ألمانيا بهدف سجله دينيس أونداف برأسية مستغلا عرضية من جوشوا كيميتش.
وبعد انطلاق الشوط الثاني ب3 دقائق أضاف فلوريان فيرتز الهدف الثاني مستغلا خطأ فادح من مدافع فنلندا.
وعاد أونداف لتسجيل هدفه الثاني والثالث لألمانيا بالدقيقة 57 بعد تمريرة من لينارت كارل لينفرد ويضع الكرة في الشباك.
وأنهى جمال موسيالا رباعية ألمانيا بالدقيقة 63 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة بكأس العالم مع كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.
