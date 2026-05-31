خبر في الجول - الأهلي يقترب من تعيين وائل جمعة كمدير للكرة

اقترب النادي الأهلي من تعيين وائل جمعة كمدير للكرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي في مفاوضات متقدمة مع وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة وحدث تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين.

وبات الأمر في الرتوش الأخيرة على التوصل لاتفاق نهائي وذلك ضمن إعادى الهيكلة والتطوير في قطاع الكرة بالنادي.

وتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة للأهلي في وقت سابق واستقال في 2015.

وعمل وائل جمعة من قبل كمدير لمنتخب مصر في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة.

ويشغل وليد صلاح الدين الآن منصب مدير الكرة في الأهلي.

وأنهى الأهلي الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وتأهل الأهلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تأهل بيراميدز الوصيف والزمالك المتوج بالدوري إلى دوري أبطال إفريقيا.