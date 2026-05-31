الدرندلي: بعثة مصر في أمريكا تسير بشكل رائع.. وبعض المسافرين سيعودون عقب مواجهة البرازيل

الأحد، 31 مايو 2026 - 23:07

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي

كشف خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن عدد أفراد المسافرين مع بعثة منتخب مصر إلى أمريكا.

وسافر منتخب مصر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال الدرندلي عبر قناة أون سبورت: "وصلنا اليوم إلى مدينة أوهايو وكل شيء يسير بشكل مرتب ومميز".

وواصل "بعد وصولنا، حصل اللاعبين على جولة في المدينة وكان الأمن يحيط بنا بشكل جيد وحصلنا على تحية الكثير من الناس في الشارع".

وتابع "اتحاد الكرة أدى ما عليه في الاستعداد لكأس العالم على أكمل وجه، ونظمنا مباريات ودية جيدة وحصلنا على عوائد مادية جيدة وهذا أسهم في توفير أفضل طائرة بشركة مصر للطيران للمنتخب".

وتابع "البعثة المسافرة إلى أمريكا تتكون من 59 فردا وليس من ضمنهم أي عضو من اتحاد الكرة غيري أنا بصفتي رئيس البعثة، ومن ضمن البعثة 26 لاعبا بخلاف الجهاز الفني، وأي عضو مجلس إدارة سيصل في وقت لاحق سيكون على حسابه الشخصي، و6 أو 7 أشخاص من البعثة المسافرة سيعودون عقب مباراة البرازيل الودية وسفره كان على حساب الشركة المنظمة للبطولة".

وأتم "كل شيء يسير بشكل جيد في معسكر المنتخب ونتمنى أن تستمر الأمور بهذار الشكل، وأنا كرئيس بعثة أؤكد عدم وجود أي شيؤ مخالف أو وجود تجاوزات".

ويتلقي منتخب مصر مع البرازيل في مباراة ودية قبل المشاركة في المونديال بالمجموعة التي تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

