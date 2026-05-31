جواو نيفيز يلمح لدفاع أرسنال: سان جيرمان الفريق الوحيد الذي يريد لعب كرة القدم

الأحد، 31 مايو 2026 - 22:17

كتب : FilGoal

أوضح جواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان أن فريقه هو الوحيد الذي أراد لعب كرة القدم وذلك ضد أرسنال في إشارة إلى لجوء خصمه للدفاع.

وواصل باريس سان جيرمان كتابة التاريخ بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على أرسنال 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وقال اللاعب البرتغالي عبر قناة M6: "نحن نستحق التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، لأن باريس سان جيرمان الفريق الوحيد الذي كان يريد لعب كرة القدم".

وأتم "الفوز بحد ذاته ليس السبب الذي يسعدني، لكن اللعب رفقة هذا الفريق والجهاز الفني ووجود مديرين مثل هؤلاء، أحب كل شيء هنا".

وللمرة الثانية على التوالي يتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر بعد الفوز عليه 5-0.

وابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان في 4 نهائيات خلال هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا، والسوبر الأوروبي أمام توتنام، وضد فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال، والآن في مواجهة أرسنال.

كاتب التاريخ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان حصل على البطولة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، إذ توج بالبطولة مع برشلونة في 2015.

وفي إفريقيا، عادل أشرف حكيمي رقم صامويل إيتو في عدد مرات التتويج بالبطولة بـ 3 ألقاب.

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة من 8 فرق توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وهم ريال مدريد وبنفيكا وإنتر وأياكس وبايرن ميونيخ وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان.

