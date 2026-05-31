موعد مران منتخب مصر استعدادا لودية البرازيل
الأحد، 31 مايو 2026 - 21:46
كتب : محمد جمال
يخوض منتخب مصر مرانه استعدادا لمواجهة منافسه البرازيل وديا.
ووصلت بعثة المنتخب إلى أمريكا استعدادا لمواجهة البرازيل وخوض بطولة كأس العالم.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.
وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن المنتخب سيخوض مرانه في تمام الساعة الواحدة صباحا.
مواجهة البرازيل ستكون في تمام السادسة مساء بتوقيت أوهايو (الواحدة فجر 7 يونيو بتوقيت مصر).
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالتالي:
الجولة الأولى
بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.
إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.
الجولة الثانية
بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.
نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.
الجولة الثالثة
نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا
مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا