كرة سلة - تايجرز يتوج بـ BAL بالفوز على بترو دي لواندا

الأحد، 31 مايو 2026 - 21:32

كتب : FilGoal

فاز فريق تايجرز الرواندي على بترو دي لواندا الأنجولي في نهائي بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وتوج تايجرز بالبطولة بعد الفوز على بترو دي لواندا 90-88.

وكان بترو دي لواندا قد أنهى الربع الأول متقدما على تايجرز 27-16.

وقلب تايجرز تأخره إلى تقدم في الربع الثاني 42-37، ثم استمر تايرجز في تقدمه خلال الربع الثالث وأنهاه بـ 61-59.

ولم يختلف الربع الأخير إذ استمر فارق التقدم بنقطتين لصالح تايجرز ووأنهى المباراة 90-88.

وكان أهلي بنغازي قد فاز على الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 106-98.

المباراة شهدت غياب كل من زاك لوفتون ونوني أوموت وعمرو زهران وإيهاب أمين عن صفوف الأهلي.

ويلعب عاصم مرعي لاعب منتخب مصر ضمن صفوف أهلي بنغازي خلال البطولة.

