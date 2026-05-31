كرة سلة - تايجرز يتوج بـ BAL بالفوز على بترو دي لواندا

فاز فريق تايجرز الرواندي على بترو دي لواندا الأنجولي في نهائي بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وتوج تايجرز بالبطولة بعد الفوز على بترو دي لواندا 90-88.

وكان بترو دي لواندا قد أنهى الربع الأول متقدما على تايجرز 27-16.

وقلب تايجرز تأخره إلى تقدم في الربع الثاني 42-37، ثم استمر تايرجز في تقدمه خلال الربع الثالث وأنهاه بـ 61-59.

ولم يختلف الربع الأخير إذ استمر فارق التقدم بنقطتين لصالح تايجرز ووأنهى المباراة 90-88.

وكان أهلي بنغازي قد فاز على الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 106-98.

المباراة شهدت غياب كل من زاك لوفتون ونوني أوموت وعمرو زهران وإيهاب أمين عن صفوف الأهلي.

ويلعب عاصم مرعي لاعب منتخب مصر ضمن صفوف أهلي بنغازي خلال البطولة.