كرة سلة - تايجرز يتوج بـ BAL بالفوز على بترو دي لواندا
الأحد، 31 مايو 2026 - 21:32
كتب : FilGoal
فاز فريق تايجرز الرواندي على بترو دي لواندا الأنجولي في نهائي بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.
وتوج تايجرز بالبطولة بعد الفوز على بترو دي لواندا 90-88.
وكان بترو دي لواندا قد أنهى الربع الأول متقدما على تايجرز 27-16.
وقلب تايجرز تأخره إلى تقدم في الربع الثاني 42-37، ثم استمر تايرجز في تقدمه خلال الربع الثالث وأنهاه بـ 61-59.
ولم يختلف الربع الأخير إذ استمر فارق التقدم بنقطتين لصالح تايجرز ووأنهى المباراة 90-88.
وكان أهلي بنغازي قد فاز على الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 106-98.
المباراة شهدت غياب كل من زاك لوفتون ونوني أوموت وعمرو زهران وإيهاب أمين عن صفوف الأهلي.
ويلعب عاصم مرعي لاعب منتخب مصر ضمن صفوف أهلي بنغازي خلال البطولة.
