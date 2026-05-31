قرار من رئيس وزراء الأردن قبل انطلاق كأس العالم
الأحد، 31 مايو 2026 - 20:36
كتب : FilGoal
قرر حسان جعفر حسان رئيس وزراء الأردن تأخير بدء ساعات العمل الرسمي الصباحي خلال مباريات المنتخب في كأس العالم.
ويستعد منتخب الأردن لخوض منافسات كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.
وأوضح رئيس الوزراء أن القرار جاء بهدف تمكين المواطنين من متابعة مباريات المنتخب ودعمه خلال البطولة.
قرَّر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي الصَّباحي خلال الأيام التي تُقام فيها مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، حتى السَّاعة العاشرة صباحاً.
وبحسب القرار، تبدأ ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال أيَّام السابع عشر، والثالث…— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) May 31, 2026
وخسر منتخب الأردن من منافسه سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا لكأس العالم.
المباراة أقيمت على ملعب كيبون بارك بسويسرا استعدادا لمشاركة المنتخبين في كأس العالم 2026.
وأحرز عودة فاخوري لاعب بيراميدز هدف الأردن الوحيد بالدقيقة 52.
ويقع منتخب الأردن بالمجموعة العاشرة مع الأرجنتين والجزائر والنمسا.