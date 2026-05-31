قرار من رئيس وزراء الأردن قبل انطلاق كأس العالم

الأحد، 31 مايو 2026 - 20:36

كتب : FilGoal

الأردن - كوريا

قرر حسان جعفر حسان رئيس وزراء الأردن تأخير بدء ساعات العمل الرسمي الصباحي خلال مباريات المنتخب في كأس العالم.

ويستعد منتخب الأردن لخوض منافسات كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأوضح رئيس الوزراء أن القرار جاء بهدف تمكين المواطنين من متابعة مباريات المنتخب ودعمه خلال البطولة.

وخسر منتخب الأردن من منافسه سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا لكأس العالم.

المباراة أقيمت على ملعب كيبون بارك بسويسرا استعدادا لمشاركة المنتخبين في كأس العالم 2026.

وأحرز عودة فاخوري لاعب بيراميدز هدف الأردن الوحيد بالدقيقة 52.

ويقع منتخب الأردن بالمجموعة العاشرة مع الأرجنتين والجزائر والنمسا.

