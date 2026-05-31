بلال عطية يشاهد مباراة راسينج ضد قادش من المدرجات

تواجد بلال عطية لاعب الأهلي في مباراة راسينج سانتاندير ضد قادش في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويستعد عطية للانضمام بشكل رسمي إلى راسينج خلال الفترة المقبلة.

وضمن راسينج الصعود إلى الدوري الإسباني بعد 14 عاما.

ويتقدم راسينج على قادش بثلاثة أهداف دون رد على ملعب الساردينيرو معقل راسينج.

وغادر بلال عطية لاعب الأهلي الشاب الخميس الماضي مصر متجها إلى إسبانيا تمهيدا للخضوع للكشف الطبي مع نادي راسينج سانتاندير.

وقال عمر نائل مدير العلاقات والتعاقدات الدولية في نادي راسينج الإسباني عبر إذاعة أون سبورت في وقت سابق: "بلال وصل إسبانيا وخاض شوطا كبيرا في العلاج بمصر تحت إشراف الأهلي ومتابعة راسينج، واللاعب لديه عزيمة كبيرة في التعافي ونأمل أن يكون جاهزا قبل بداية فترة الإعداد يوم 10 يوليو المقبل.

وأضاف "بلال سيجري الكشف الطبي في إسبانيا مساء اليوم، كما سبق وأن أجرى كشفا طبيا قبل إتمام التعاقد من الأساس، والتقارير الطبية كانت ممتازة جدا ولذلك قررنا التعاقد معه".

وتابع "سينضم بلال معارا لمدة موسم مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، ونراه مشروع طويل الأمد ولدينا ثقة في تطوره خلال الموسمين ليصبح لاعبا في الفريق الأول خاصة أنه يمتلك الإمكانات".

وأتم "عندما يثبت اللاعب نفسه بعد أي فترة سنضمه بشكل نهائي من الأهلي".

وتعود المشاركة الأخيرة لراسينج في الدوري الإسباني لعام 2012.