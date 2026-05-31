"عجزت تماما"..كيف استُخدم هيديكوتي مدرب الأهلي السابق في ثورة تكتيكية لـ كأس العالم

رغم أن مدربي المنتخبات لا يملكون رفاهية الوقت مثل مدربي الأندية من أجل اختراع وإجراء تغييرات تكتيكية كبيرة، إلا أن بطولة كأس العالم شهدت بعض الأفكار الثورية التي تجعلنا ننظر لها الآن بعين الانبهار عندما يجريها بيب جوارديولا أو لويس إنريكي على سبيل المثال.

الجيل الحالي ينظر إلى توظيف ليونيل ميسي كمهاجم متأخر من قبل جوارديولا في 2009 و2010 كثورة، والأكبر سنا شاهد فرانشيسكو توتي يشغل المركز نفسه مع روما في 2006 حتى 2008 تحت قيادة لوتشيانو سباليتي وهكذا.

لكن دعنا نعود بالزمان كثيرا إلى 1954، لنستكشف مركز المهاجم المتأخر في كأس العالم وقتها وكيف تم استخدام ناندور هيديكوتي مدرب الأهلي السابق التاريخي وقتها.

هيديكوتي اللاعب

بالتأكيد سمعت عن المجري هيديكوتي المدرب التاريخي للأهلي والذي حصل على الكثير من البطولات مع القلعة الحمراء، على الأغلب أنت كقارئ لما تشاهد الأهلي تحت قيادته مثلي تماما.

لكن دعك من هيديكوتي المدرب ولننظر إليه كلاعب مواليد 1922، أي إلى الوراء أكثر ونرى كيف تم استخدامه في فكرة ثورية خلال كأس العالم 1954 مع منتخب المجر.

التكتيك المتبع وقتها

التكتيك الذي كان متبعا في هذا الزمن هو W - M وهو 3-2-2-3، الخط الخلفي مع ثنائي وسط الملعب يشكلون شكل حرف M، بينما الثنائي تحت المهاجمون والخط الأمامي يشكلون شكل حرف الـ W.

لذلك أراد جوستاف سيبيس مدرب منتخب المجر وقتها إجراء حيلة لمدافعي خصومه وهو أن يلعب هيديكوتي كمهاجم وهمي أو False 9 وعندما يسقط إلى وسط الملعب يتبعه مباشرة مدافع الخصم تاركا المساحات في ظهره، وهنا يستغل فيرينك بوشكاش وساندور كوكسيس تلك المساحة.

أما إذا ترك المدافع خصمه هيديكوتي سيكون له المساحة الكافية لاستلام الكرة بين الخطوط واستغلال مهاراته الفردية أو صناعة الأهداف، أي سيلحق بك الضرر لا محالة.

التجربة قبل كأس العالم

جرب سيبيس حيلة المهاجم الوهمي في 1953 أي قبل عام من كأس العالم.

التجربة كانت في مباراة ودية أمام إنجلترا، لكنها وصفت بمباراة القرن، وتمكن منتخب المجر من الفوز 6-3 في ويمبلي، كان بمثابة احتلال على إنجلترا وقتها.

هاري جونستون مدافع منتخب إنجلترا كتب في مذكراته عن هذه المباراة "شعرت بالعجز التام وعدم القدرة على فعل أي شيء لتغيير هذا الموقف".

سجل هيديكوتي هاتريك وأحرز بوشكاش ثنائية وأنهى بوسيك أهداف المجر لتنجح الحيلة قبل كأس العالم.

الاختبار في كأس العالم

وصل منتخب المجر إلى نهائي كأس العالم 1954 وخسر من منافسه والمستضيف ألمانيا الغربية 3-2.

وكان المجري ساندور كوكسيس هدافا للبطولة برصيد 11 هدفا وهو أحد المهاجمين المستفيدين من حيلة سيبيس باستخدام هيديكوتي كمهاجم متأخر.

الثنائي هيديكوتي وبوشكاش سجل 4 أهداف.

الحيلة نجحت ليس بشرط التتويج بالبطولة، لكن الأمر أحدث ثورة تكتيكية في تاريخ كأس العالم وكرة القدم عامة.

الأمر الذي كان أحد أسباب أسطورية جوارديولا وميسي وعلى مستوى المنتخبات فمنتخب إسبانيا توج ببطولة يورو 2012 باستخدام سيسك فابريجاس في هذا المركز.

بالتأكيد هذا ليس السبب الوحيد لأسطورية أي مدرب أو لاعب، لكنه ببساطه ضمن الأسباب الكثيرة الأخرى.