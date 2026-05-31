قائمة الجزائر - محرز يقود الهجوم.. وتواجد زيدان في الاختيارات النهائية لـ كأس العالم

الأحد، 31 مايو 2026 - 18:11

كتب : FilGoal

عادل بولبينة يسجل هدف فوز الجزائر على الكونغو

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر قائمة فريقه التي ستشارك في كأس العالم 2026.

وكان بيتكوفيتش قد أخفى القائمة لفترة طويلة رغم انطلاق المعسكر قبل أن يكشف عنها قبل قليل.

ويتواجد لوكا زيدان في حراسة المرمى، بينما يقود رياض محرز الاختيارات الهجومية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكا زيدان (غرناطة) -أسابة بنبوط (اتحاد العاصمة) - ميلفين ماستيل (استاد نيون) - عبد اللطيف رمضان (مولودية الجزائر).

الدفاع: رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا) - سمير شرقي (باريس) - ريان إيت نوري (مانشستر سيتي) - خاوين هدام (يونج بويز) - عيسى مندي (ليل) - رامي بنسبعيني (بوروسيا دورتموند) - زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل) - أشرف عبادة (اتحاد العاصمة) - محمد أمين توجاي (الترجي).

الوسط: نبيل بنطالب (ليل) - هشام بودوي (نيس) - حسام عوار (اتحاد جدة) - فارس شايبي (آينتراخت فرانكفورت) - إبراهيم مازة (باير ليفركوزن) - ياسين تطراوي (شارلوا) - رامز زروقي (فيينورد).

الهجوم: محمد أمين عمورة (فولفسبورج) - نادر بنبوعلي (إتو) - عادل بولبينة (الدحيل) - فارس قدجيميس (فروسينوني) - أمين جويري (أولمبيك مارسيليا) - أنيس حج موسى (فيينورد) - رياض محرز (أهلي جدة).

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بجانب الأرجنتين والأردن والنمسا.

