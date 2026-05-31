قائمة أوروجواي -غياب سواريز.. وتواجد فالفيردي وأرواخو في الاختيارات النهائية لـ كأس العالم
الأحد، 31 مايو 2026 - 17:36
كتب : FilGoal
أعلن مارسيلو بييلسا مدرب منتخب أوروجواي قائمة فريقه النهاية للمشاركة في كأس العالم 2026.
ويستعد منتخب أوروجواي للمشاركة في كأس العالم 2026 والمقام في أمريكا والمكسيك وكندا.
وتشهد لقائمة غياب لويس سواريز، بينما يتواجد فيديريكو فالفيردي ورونالد أراوخو.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
الحراس: سيرخيو روشيت (إنتر ناسيونال) - فيرناندو موسليرا (إستوديانتيس) - سانتياجو ميلي (مونتيري).
الدفاع: جويليرمي فاريلا (فلامنجو) - رونالد أراوخو (برشلونة) - خوسي ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد) - سانتياجو بوينو (ولفرهامبتون) - سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا) - ماتياس أوليفيرا (نابولي) - خواكين بيكيريز (باليمارس) - ماتياس فينيا (ريفر بليت).
الوسط: مانويل أوجارتي (مانشستر يونايتد) - إيمليانو مارتينيز (بالميراس) - رودريجو بنتانكور (توتنام) - فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد) - أجوستين كانوبيو (فلومينينسي) - خوان مانويل سانابريا (سالت ليك) - جيرورجيان دي أراسكايتا (فلامنجو) - نيكولاس دي لا كروز (فلامنجو) - رودريجو زاليازار (براجا) - فاكوندو باليستري (باناثانايكوس) - ماكسيميليانو أراوخو (سبورتنج لشبونة) - بريان رودريجيز (كلوب أمريكا).
الهجوم: رودريجو أجيري (تيجرس) - فيديريكو فينياس (ريال أوفييدو) - داروين نونيز (الهلال السعودي).
ويتواجد منتخب أوروجواي في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا وكاب فيردي والسعودية.