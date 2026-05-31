قبل المشاركة الثانية.. ماذا قدم صلاح وتريزيجيه والشناوي في أول ظهور بكأس العالم

الأحد، 31 مايو 2026 - 17:33

كتب : FilGoal

المشاركة في مونديال 2018

لم ينل أي لاعب مصري من قبل فرصة المشاركة في كأس العالم لأكثر من مرة، وذلك لقلة مشاركات الفراعنة في المونديال.

لكن الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد الشناوي في طريقه للمشاركة الثانية بعد أول ظهور في كأس العالم 2018.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة تضم 26 لاعبا يتواجد بينهم الثلاثي.

ويستعرض FilGoal.com ما قدمه الثلاثي في كأس العالم 2018

محمد صلاح

غاب صلاح عن مواجهة أوروجواي الافتتاحية لعدم تعافيه من الإصابة التي ضربته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ريال مدريد.

بينما شارك أمام روسيا وسجل هدف الفراعنة الوحيد في الخسارة 1-3 من ركلة جزاء ولعب المباراة كاملة.

كما نجح صلاح في تسجيل هدف آخر أمام السعودية في المباراة التي خسرها الفراعنة 1-2 بعد التقدم بهدف نجم ليفربول.

محمد الشناوي

نال الشناوي ثقة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر وشارك كأساسي أمام أوروجواي رغم أنه لم يلعب سوى 3 مباريات دولية فقط وقتها.

واهتزت شباك حارس الأهلي بهدف متأخر لكنه حصد جائزة رجل المباراة.

وواصل الشناوي المشاركة أمام روسيا في الجولة الثانية، لكن شباكه اهتزت 3 مرات.

وجلس البالغ من العمر 29 عاما في هذا الوقت على مقاعد البدلاء أمام السعودية في مباراة الجولة الأخيرة التي لعبها المخضرم عصام الحضري.

تريزيجيه

شارك تريزيجيه جناح قاسم باشا في ذلك الوقت بمباراة أوروجواي كاملة.

ثم لعب كأساسي ضد روسيا، لكنه حصل على بطاقة صفراء واستبدل في الدقيقة 68.

كما شارك أمام السعودية لمدة 81 دقيقة، ليصبح أكثر لاعبي هذا الجيل ظهورا في المونديال من حيث عدد الدقائق.

إذ لعب 239 دقيقة في كأس العالم، مقابل 180 دقيقة لكل من صلاح والشناوي.

في هذه النسخة سيواجه منتخب مصر منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، ضمن المجموعة السابعة.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

قبل المشاركة الثانية.. ماذا قدم صلاح وتريزيجيه والشناوي في أول ظهور بكأس العالم
