كرة يد - بعد 15 لقبا.. باسم السبكي يعلن رحيله عن الترجي ويكشف اللقب الأغلى

أعلن المدرب المصري باسم السبكي رحيله عن تدريب الترجي التونسي لرجال كرة اليد بعد نهاية الموسم الجاري.

وتوج الترجي بلقب كأس تونس أمس السبت بعد الفوز على ساقية الزيت في المباراة النهائية.

ونجح السبكي في تحقيق 15 لقبا مع الترجي خلال 5 سنوات قضاهم مع الفريق.

وقال السبكي لقناة نسمة التونسية: "الحمد لله قضيت 5 سنوات مع الترجي بكل تفاني، ونجحنا في المشروع الذي تم إعداده كجهاز فني ولاعبين وإدارة".

وكشف "توجنا بـ 15 لقبا خلال 5 سنوات مع الترجي بينهم 6 ألقاب كأس تونس و5 للدوري ولقب لكل من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكؤوس الإفريقية بالإضافة للقبي البطولة العربية وخامس كأس العالم للأندية".

وشدد "راض عن مشواري مع الترجي والانتصار لا يأتي بسهولة، وتخطينا صعوبات سويا".

وبسؤاله عن اللقب الأغلى أجاب السبكي "بالنسبة لي كان التتويج بكأس الكؤوس - أمام الزمالك - في وهران، لكن الآن اللقب الأغلى هو الدوري التونسي هذا الموسم".

واختتم السبكي تصريحاته "أصعب أمر بالنسبة لي هو رؤية جماهير الترجي في الشارع وهم يطالبونني بالاستمرار، للأسف لن أستطيع استكمال مشواري هناك بسبب غيابي عن أسرتي 5 سنوات وكان من المقرر رحيلي الموسم الماضي".