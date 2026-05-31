كرة يد - بعد 15 لقبا.. باسم السبكي يعلن رحيله عن الترجي ويكشف اللقب الأغلى

الأحد، 31 مايو 2026 - 16:46

كتب : FilGoal

باسم السبكي - االترجي التونسي كرة يد

أعلن المدرب المصري باسم السبكي رحيله عن تدريب الترجي التونسي لرجال كرة اليد بعد نهاية الموسم الجاري.

وتوج الترجي بلقب كأس تونس أمس السبت بعد الفوز على ساقية الزيت في المباراة النهائية.

ونجح السبكي في تحقيق 15 لقبا مع الترجي خلال 5 سنوات قضاهم مع الفريق.

أخبار متعلقة:
كرة يد - العودة إلى مصر.. لايبزج الألماني يعلن رحيل أحمد خيري كرة يد - مي جمعة أفضل حارس مرمى في الدوري البولندي سيدات كرة يد - مروة عيد لـ في الجول: سأحقق حلمي باللعب بقميص الأهلي في السوبر وكأس الكؤوس كرة يد - يحيى خالد مرشح لجائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري الفرنسي

وقال السبكي لقناة نسمة التونسية: "الحمد لله قضيت 5 سنوات مع الترجي بكل تفاني، ونجحنا في المشروع الذي تم إعداده كجهاز فني ولاعبين وإدارة".

وكشف "توجنا بـ 15 لقبا خلال 5 سنوات مع الترجي بينهم 6 ألقاب كأس تونس و5 للدوري ولقب لكل من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكؤوس الإفريقية بالإضافة للقبي البطولة العربية وخامس كأس العالم للأندية".

وشدد "راض عن مشواري مع الترجي والانتصار لا يأتي بسهولة، وتخطينا صعوبات سويا".

وبسؤاله عن اللقب الأغلى أجاب السبكي "بالنسبة لي كان التتويج بكأس الكؤوس - أمام الزمالك - في وهران، لكن الآن اللقب الأغلى هو الدوري التونسي هذا الموسم".

واختتم السبكي تصريحاته "أصعب أمر بالنسبة لي هو رؤية جماهير الترجي في الشارع وهم يطالبونني بالاستمرار، للأسف لن أستطيع استكمال مشواري هناك بسبب غيابي عن أسرتي 5 سنوات وكان من المقرر رحيلي الموسم الماضي".

كرة يد الترجي التونسي باسم السبكي
نرشح لكم
انتهت كرة سلة - الأهلي (98)-(106) أهلي بنغازي كرة سلة - بمشاركة عاصم مرعي.. أهلي بنغازي يخسر من بترو دي لواندا ويواجه الأهلي في BAL تنس - ميار شريف تودع رولان جاروس على يد حاملة اللقب كرة يد - العودة إلى مصر.. لايبزج الألماني يعلن رحيل أحمد خيري كرة سلة - الأهلي يخسر من تايجرز وينافس على برونزية BAL انتهت BAL - الأهلي (97)-(106) تايجرز.. منافسة على البرونزية كرة سلة - كما كشف في الجول.. أحمد عمر مديرا فنيا للاتحاد السكندري جنا خطاب لـ في الجول: برونزية بطولة العالم منحتني الدافع لاستكمال حلمي.. والأولمبياد هدفي
أخر الأخبار
سلة - أهلي بنغازي يفوز على الأهلي ويحصد برونزية BAL 4 دقيقة | كرة سلة
قائمة الجزائر - محرز يقود الهجوم.. وتواجد زيدان في الاختيارات النهائية لـ كأس العالم 20 دقيقة | في المونديال
قائمة أوروجواي -غياب سواريز.. وتواجد فالفيردي وأرواخو في الاختيارات النهائية لـ كأس العالم 56 دقيقة | في المونديال
قبل المشاركة الثانية.. ماذا قدم صلاح وتريزيجيه والشناوي في أول ظهور بكأس العالم 58 دقيقة | منتخب مصر
فرانكفورت يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بعد 15 لقبا.. باسم السبكي يعلن رحيله عن الترجي ويكشف اللقب الأغلى ساعة | رياضات أخرى
فوت ميركاتو: اتحاد جدة مهتم بالتعاقد مع كوناتي ساعة | ميركاتو
عودة تومياسو ووداعية يوشيدا.. اليابان تهزم أيسلندا وديا قبل كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530063/كرة-يد-بعد-15-لقبا-باسم-السبكي-يعلن-رحيله-عن-الترجي-ويكشف-اللقب-الأغلى