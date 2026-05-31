من ملعب البيسبول إلى كرة القدم.. تأثير إحصاءات "المونيبول" على اللعبة

تعد كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم وبالتالي تأثيرها يكون كبيرا على مختلف القطاعات.

لكن وبالرغم من ذلك، فتعرضت كرة القدم للتأثير من مختلف الرياضات الأخرى مما ساهم في تطوير أو تعديل ما كانت عليه.

ويستعرض لكم FilGoal.com في سلسلة تأثير الرياضات الأخرى على كرة القدم قبل أيام من كأس العالم.

وتأتي البداية مع رياضة "البيسبول" التي كان لها تأثير بات دائما فيما بعد منذ بداية الألفية.

ويستعرض FilGoal.com كيف حوّلت إحصاءات المونيبول طريقة تفكير الكرة الأكثر شعبية في العالم.

في مطلع الألفية الثالثة، كانت كرة القدم تُدار بالعين والحدس. المدرب يختار لاعبيه بناءً على ما يراه، والمسؤول يوقّع صفقاته بناءً على السمعة والاسم. لم يكن أحد يتصور أن الثورة ستأتي من ملاعب البيسبول في أوكلاند، كاليفورنيا.

بيلي بين قائد التأثير

ويليام لامار بين "بيلي بين"، لاعب كرة قاعدة (Baseball) كان من المتوقع له أن يكون نجما كبيرا، إلا أن مسيرته الرياضية كلاعب لم تسر كالمتوقع للاعب انضم لنيويورك ميتس أحد عمالقة تلك الرياضة كاختيار أول في عملية Draft، التي ينضم منها اللاعبين الشباب من فرق الجامعات إلى فرق المحترفين.

بين لم يلعب سوى 5 سنوات بشكل احترافي، واتجه بعدها للعمل المؤسسي في نفس الرياضة مع الفريق الذي أنهى مسيرته معه، أوكلاند أثليتيكس، كمدير رياضي اعتمد بشكل كامل على الإحصائيات لتكوين فريقا ينافس على بطولة MLB.

بداية الثورة في أوكلاند

عام 2002، واجه فريق أوكلاند أثلتيكس مشكلة وجودية: ميزانيته كانت أضعف بكثير من منافسيه الكبار في دوري البيسبول الأمريكي.

الحل الذي توصّل إليه المسؤول العام بيلي بين كان خارج الصندوق تماماً وهو استخدام الإحصاءات الموضوعية بديلاً عن الحكم الشخصي في تقييم اللاعبين وشراء ما يعتبره السوق "مُقيَّماً بأقل من قيمته الحقيقية".

النتيجة أربكت عالم الرياضة، فريق بميزانية متواضعة نافس أثرى الأندية وفاز بـ20 مباراة متتالية، رقم قياسي في تاريخ البيسبول الأمريكي. نشر مايكل لويس كتابه "مونيبول" عام 2003 موثّقاً التجربة.

وكشف كيف أن مقاييس كنسبة الوصول إلى القاعدة ونسبة الضرب الفعّال كانت تتنبأ بالنجاح أكثر بكثير من المظهر الجسدي أو السمعة.

مقاومة كرة القدم ثم الاستسلام

في البداية، رفض عالم كرة القدم المنطق الإحصائي بشدة. كان كثير من المدربين التقليديين يرددون أن "الأرقام لا تقيس القلب"، وأن الكرة فن لا يُختزل في جداول.

وتوافق ذلك مع تصريحات بيلي بين نفسه الذي قال سابقا: "كرة القدم لعبة ديناميكية للغاية بعكس البيسبول التي تعتمد على الإحصائيات بشكل كبير وكل أبعادها يمكن قياسها. في كرة القدم هناك تفاصيل صغيرة وتعاملات وتفاهمات بين اللاعبين ليست موجودة في البيسبول ولا يمكن قياسها".

لكن الأمور بدأت تتغير في مطلع العقد الثاني من الألفية، حين بدأت أندية بعينها تسعى لميزة تنافسية بأي طريقة ممكنة.

الترجمة الكروية لـ"مونيبول" كانت مقياس xG — الأهداف المتوقعة. الفكرة بسيطة: كل تسديدة تحمل نسبة مئوية تعبّر عن احتمال تحوّلها لهدف، بناءً على المكان وزاوية التسديدة وطبيعة الكرة وضغط المدافعين.

ما بدأ في أوراق بحثية أكاديمية في أواخر التسعينيات دخل التطبيق الاحترافي الفعلي حين نشره سام جرين في شركة أوبتا عام 2012، ثم انتشر بسرعة عبر مدوّنات التحليل والمجتمع الإحصائي.

من الملعب إلى غرفة المفاوضات

اليوم، xG ليست مجرد رقم على شاشة التلفزيون. أصبحت المعيار الرئيسي الذي تستخدمه الأندية الكبرى لتقييم اللاعبين وتحديد قيمتهم التعاقدية، إلى جانب مقاييس متقدمة أخرى كـxA للتمريرات المؤدية للأهداف، والتغطية الجغرافية للاعب داخل الملعب، ونسب الضغط العالي.

بيلي بين نفسه عبر المحيط ليصبح مستشاراً لأندية أوروبية. أندية كليفلاند وبروكلين نتس في الرياضة الأمريكية استلهمت المنهج ذاته.

وشركات التحليل الرياضي نمت من صفر إلى مليارات الدولارات في أقل من عقدين.

الإحصائيات وكأس العالم

مع اقتراب انطلاق كأس العالم بعد أيام نجد اهتمام كل المنتخبات بمختلف قدراتها وإمكانياتها بالإحصائيات وتحليل الأداء.

الأمر لا يتعلق بفريقك فقط ولكن أيضا بمنافسيك، إذ يدرس كل منتخب عن طريق فريق مختص بالإحصاءات والتحليل منافسه للاستقرار على الخطة الأمثل من أجل تحقيق الفوز.

ما بدأ في ملعب بيسبول بكاليفورنيا، أعاد رسم خريطة كرة القدم من الانتقالات وحتى تكتيكات الضغط العالي وربما لم نصل بعد إلى نهاية القصة.