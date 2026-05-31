جابرييل يتحدث عن ألم إهدار ركلة الترجيح الأخيرة في نهائي دوري الأبطال

تحدث جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال عن إهدار ركلة الترجيح التي تسببت في ضياع لقب دوري أبطال أوروبا لصالح باريس سان جيرمان.

وأهدر جابرييل ركلة الترجيح الأخيرة التي أهدت اللقب للفريق الباريسي بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال جابرييل ماجاليس عبر إنستجرام: "هذا مؤلم، لكنني فخور بهذا الفريق وبكل ما حققناه معًا هذا الموسم".

وأضاف البرازيلي "شكرًا لجماهيرنا الرائعة على دعمكم لنا في كل خطوة من الطريق".

وتابع "أنتم تستحقون أن تحتفلوا بهذه الرحلة معنا وأن تستمتعوا بالمسيرة الاحتفالية اليوم، نراكم في الموسم المقبل".

ويظهر لاعبو أرسنال في حافلة مكشوفة بشوارع لندن يوم الأحد للاحتفال مع الجماهير بلقب الدوري ووصافة دوري الأبطال.

وواصل باريس سان جيرمان كتابة التاريخ بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على أرسنال 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وللمرة الثانية على التوالي يتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر بعد الفوز عليه 5-0.

وابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان في 4 نهائيات خلال هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا، والسوبر الأوروبي أمام توتنام، وضد فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال، والآن في مواجهة أرسنال.

كاتب التاريخ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان حصل على البطولة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، إذ توج بالبطولة مع برشلونة في 2015.

وفي إفريقيا، عادل أشرف حكيمي رقم صامويل إيتو في عدد مرات التتويج بالبطولة بـ 3 ألقاب.

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة من 8 فرق توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وهم ريال مدريد وبنفيكا وإنتر وأياكس وبايرن ميونيخ وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان.