مدرب تونس: كأس العالم حلم الطفولة للجميع.. وهدفنا المغادرة دون ندم

الأحد، 31 مايو 2026 - 14:39

كتب : FilGoal

تونس ضد مالي - هدف فراس شواط

يؤمن صبري لموشي المدير الفني لمنتخب تونس أن فريقه يسعى لتقديم أفضل ما لديه في كأس العالم 2026، مشددا على أهمية الخروج من البطولة دون شعور بالندم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وقال لموشي في تصريحات لموقع فيفا: "كأس العالم هو حلم لكل لاعب منذ الطفولة، وهو الحدث الأكبر في كرة القدم والأكثر مشاهدة حول العالم".

أخبار متعلقة:
إلى الصدارة.. منتخب مصر يفوز على تونس بهدف قاتل في أمم إفريقيا للناشئين تشكيل مصر للناشئين - دانيال تامر وأبو العز على مقاعد البدلاء.. وصفوت يقود الهجوم ضد تونس منتخب مصر للناشئين يختتم تحضيراته لمواجهة تونس في كأس إفريقيا غياب ثنائي الأهلي والزمالك.. لموشي يعلن قائمة تونس النهائية لكأس العالم 2026

واستعاد مدرب تونس تجربته في مونديال 2014 مع كوت ديفوار، قائلا: "أفضل لحظة كانت الفوز على اليابان، لكن الخروج أمام اليونان بهدف متأخر كان قاسيا للغاية".

وأضاف "يجب الانتباه لكل التفاصيل في هذه البطولة، لأننا نواجه أفضل المنتخبات، وعلينا أن نكون جاهزين في التوقيت المناسب".

وأشاد لموشي بمشوار تونس في التصفيات، قائلا: "الفريق قدم أداء رائعا دون استقبال أهداف، ويجب منح الفضل للمدرب السابق سامي الطرابلسي واللاعبين".

وتابع "نحن فريق يدافع بشكل جماعي، لكن كأس العالم مستوى مختلف، وسنواجه منتخبات أقوى وبشدة أكبر".

وأوضح "سندعم الفريق ببعض العناصر الجديدة، لكن دون تغييرات كبيرة، والهدف هو الحفاظ على التوازن وزيادة التنافسية".

وعن طموحات تونس، قال: "بصراحة لا نملك فرصة للفوز بالبطولة، لكن علينا القتال بكل قوة، وأن نغادر ونحن فخورون دون ندم".

وواصل "في النسخ الماضية حققنا نتائج جيدة لكنها لم تكن كافية للتأهل، وربما 4 نقاط هذه المرة تكون كافية للعبور".

وأشار إلى صعوبة المجموعة قائلا: "سنواجه السويد ثم اليابان وهولندا، وعلينا القتال في كل مباراة لحصد النقاط".

واختتم لموشي تصريحاته "نريد أن يشعر اللاعبون أنهم قدموا كل ما لديهم، وأن نجعل الجماهير التونسية فخورة بما نقدمه".

وشهدت قائمة نسور قرطاج غياب المحترفين التوانسة في الدوري المصري عن اختيارات لموشي.

وغاب الثنائي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي، وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك عن القائمة رغم تواجدهما في أغلب المعسكرات السابقة للمنتخب التونسي.

كما غاب علي معلول لاعب الأهلي السابق والصفاقسي الحالي، وفرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والغرافة الحالي عن القائمة.

وتواجد في القائمة الحالية 6 عناصر فقط من التي شاركت بكأس العالم 2022 في قطر وهم: منتصر طالبي، وديلان برون، وحنبعل المجبري، وإلياس السخيري، وعلي العابدي، وأنيس بن سليمان.

ويستعد منتخب تونس بمواجهتي النمسا، وبلجيكا وديا قبل انطلاق كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة والتي تضم كل من: هولندا، واليابان، والسويد.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاح مكرر لـ2010 في بلاد البافانا بافانا.

تونس كأس العالم صبري لموشي
نرشح لكم
أسكتلندا تستدعي فليتشر بدلا من جيلمور في قائمة كأس العالم بعثة قطر تصل إلى أمريكا.. ومواجهة ضد السلفادور قبل كأس العالم دي بروين: سعيد برحيل كونتي.. نمتلك أفكارا مختلفة بقيادة أجيري.. المكسيك تفوز على أستراليا وديا قبل إعلان قائمة كأس العالم مباراة دونيس الأولى.. منتخب السعودية يخسر أمام الإكوادور وديا مواعيد مباريات الأحد 31 مايو 2026.. سلة الأهلي ووديات الأردن والسنغال والبرازيل إبراهيم حسن: سنبذل أقصى جهدنا لإسعاد المصريين في كأس العالم في الجول يكشف سبب غياب مرموش عن السفر مع منتخب مصر.. وموعد انضمامه
أخر الأخبار
جابرييل يتحدث عن ألم إهدار ركلة الترجيح الأخيرة في نهائي دوري الأبطال 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب نيجيريا يفجر مفاجأة: استبعدت أوسيمين بسبب احتمال انتقاله من جالاتاسراي 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب تونس: كأس العالم حلم الطفولة للجميع.. وهدفنا المغادرة دون ندم 52 دقيقة | في المونديال
إدارة نيس توجه رسالة لجماهير النادي بعد البقاء بالدوري الفرنسي.. وتعترف بالتقصير ساعة | الكرة الأوروبية
أسكتلندا تستدعي فليتشر بدلا من جيلمور في قائمة كأس العالم ساعة | في المونديال
مع قرب تعافيه من الإصابة.. يامال يشارك في تدريبات إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: موناكو مهتم بضم كاسادو.. واللاعب لم يحسم قراره ساعة | ميركاتو
بعثة قطر تصل إلى أمريكا.. ومواجهة ضد السلفادور قبل كأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530056/مدرب-تونس-كأس-العالم-حلم-الطفولة-للجميع-وهدفنا-المغادرة-دون-ندم