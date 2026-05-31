مدرب تونس: كأس العالم حلم الطفولة للجميع.. وهدفنا المغادرة دون ندم

يؤمن صبري لموشي المدير الفني لمنتخب تونس أن فريقه يسعى لتقديم أفضل ما لديه في كأس العالم 2026، مشددا على أهمية الخروج من البطولة دون شعور بالندم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وقال لموشي في تصريحات لموقع فيفا: "كأس العالم هو حلم لكل لاعب منذ الطفولة، وهو الحدث الأكبر في كرة القدم والأكثر مشاهدة حول العالم".

واستعاد مدرب تونس تجربته في مونديال 2014 مع كوت ديفوار، قائلا: "أفضل لحظة كانت الفوز على اليابان، لكن الخروج أمام اليونان بهدف متأخر كان قاسيا للغاية".

وأضاف "يجب الانتباه لكل التفاصيل في هذه البطولة، لأننا نواجه أفضل المنتخبات، وعلينا أن نكون جاهزين في التوقيت المناسب".

وأشاد لموشي بمشوار تونس في التصفيات، قائلا: "الفريق قدم أداء رائعا دون استقبال أهداف، ويجب منح الفضل للمدرب السابق سامي الطرابلسي واللاعبين".

وتابع "نحن فريق يدافع بشكل جماعي، لكن كأس العالم مستوى مختلف، وسنواجه منتخبات أقوى وبشدة أكبر".

وأوضح "سندعم الفريق ببعض العناصر الجديدة، لكن دون تغييرات كبيرة، والهدف هو الحفاظ على التوازن وزيادة التنافسية".

وعن طموحات تونس، قال: "بصراحة لا نملك فرصة للفوز بالبطولة، لكن علينا القتال بكل قوة، وأن نغادر ونحن فخورون دون ندم".

وواصل "في النسخ الماضية حققنا نتائج جيدة لكنها لم تكن كافية للتأهل، وربما 4 نقاط هذه المرة تكون كافية للعبور".

وأشار إلى صعوبة المجموعة قائلا: "سنواجه السويد ثم اليابان وهولندا، وعلينا القتال في كل مباراة لحصد النقاط".

واختتم لموشي تصريحاته "نريد أن يشعر اللاعبون أنهم قدموا كل ما لديهم، وأن نجعل الجماهير التونسية فخورة بما نقدمه".

وشهدت قائمة نسور قرطاج غياب المحترفين التوانسة في الدوري المصري عن اختيارات لموشي.

وغاب الثنائي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي، وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك عن القائمة رغم تواجدهما في أغلب المعسكرات السابقة للمنتخب التونسي.

كما غاب علي معلول لاعب الأهلي السابق والصفاقسي الحالي، وفرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والغرافة الحالي عن القائمة.

وتواجد في القائمة الحالية 6 عناصر فقط من التي شاركت بكأس العالم 2022 في قطر وهم: منتصر طالبي، وديلان برون، وحنبعل المجبري، وإلياس السخيري، وعلي العابدي، وأنيس بن سليمان.

ويستعد منتخب تونس بمواجهتي النمسا، وبلجيكا وديا قبل انطلاق كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة والتي تضم كل من: هولندا، واليابان، والسويد.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاح مكرر لـ2010 في بلاد البافانا بافانا.