إدارة نيس توجه رسالة لجماهير النادي بعد البقاء بالدوري الفرنسي.. وتعترف بالتقصير

وجهت إدارة نادي نيس رسالة مؤثرة لجماهير الفريق بعد ضمان البقاء في الدوري الفرنسي.

كما اعترفت إدارة نيس بالتقصير هذا الموسم الذي شارف فيه الفريق على الهبوط لدوري القسم الثاني.

لكن الفوز على سانت إيتيان في مواجهة ملحق البقاء أو الهبوط جعل الفريق الذي يضم محمد عبد المنعم يواصل الظهور في الدوري الفرنسي الممتاز.

وجاء بيان نادي نيس على النحو التالي:

بات بقاء نادي نيس في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى مضمونًا الآن.

يمثل ذلك أولًا وقبل كل شيء ارتياحًا كبيرًا للنادي بأكمله، ولجماهيره، وموظفيه، وشركائه، ولكل من يعتز بألوانه.

كما يود النادي أن يتوجه بخالص الشكر إلى جميع جماهيره على وفائهم، وشغفهم، ودعمهم الثابت طوال هذا الموسم الصعب للغاية.

حتى في أصعب اللحظات، واصلتم الوقوف إلى جانب الفريق، والدفاع عن ألواننا، وتجسيد قيم نادي نيس بكل فخر. لقد كان دعمكم عنصرًا أساسيًا.

ومع ذلك، فإن هذا الارتياح لا يجب أن يحجب حقيقة الموسم الذي عشناه للتو.

لم نكن على مستوى الطموحات والمتطلبات والتوقعات التي يجب أن يضعها نادي نيس لنفسه. ونحن ندرك أن هذا الموسم تسبب في الكثير من الإحباط وسوء الفهم وخيبة الأمل.

نادي نيس هو نادٍ تتجاوز هويته نتائج موسم واحد. فتاريخه، وجذوره الراسخة في المدينة، وشغف جماهيره، وارتباط أجيال عديدة من أبناء نيس وبناتها به، هي مصدر قوته الحقيقي. وقد ذكّرنا هذا الموسم جميعًا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا.

علينا الآن مواجهة الواقع بكل وضوح واستخلاص جميع الدروس من هذا الموسم.

واعتبارًا من اليوم، سيتم تحليل جميع جوانب المشروع بدقة وموضوعية، حتى يستعيد النادي أسسه المتينة، وهويته القوية، وطموحه المتماسك الذي يجب أن يميّزه.

نحن نعلم أن الثقة لا تُفرض، بل تُبنى بالأفعال، والعمل، والنتائج.

لقد تجاوز نادي نيس محنة أخرى في تاريخه. وسيدخل النادي الموسم المقبل بتواضع وعزيمة وطموح للعودة إلى المستوى الذي يحق لجماهيره أن تتوقعه.

العمل يبدأ الآن.

وضمن نيس استمراره في الدوري الفرنسي الموسم المقبل بعدما حقق الانتصار على سانت إيتيان بمجموع المباراتين 4-1 عقب فرض التعادل السلبي ذهابا بين الفريقين.

وسجل رباعية نيس كل من: جوناتان كلوس، وكايل بوداش، وإيلي واهي (2)، فيما سجل هدف سانت إيتيان الوحيد زوريكو دافيتاشفيلي.

وغاب محمد عبد المنعم عن قائمة الفريق بعد سفره للمشاركة في معسكر منتخب مصر التحضيري.

وأنهى عبد المنعم موسمه الجاري مع نيس دون أي مباراة رسمية بسبب خوضه المرحلة التأهيلية من التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض له نهاية الموسم الماضي.