أسكتلندا تستدعي فليتشر بدلا من جيلمور في قائمة كأس العالم

الأحد، 31 مايو 2026 - 14:16

كتب : FilGoal

تايلر فليتشر - أسكتلندا

أعلن منتخب أسكتلندا استدعاء تايلر فليتشر لتعويض غياب بيلي جيلمور المصاب قبل انطلاق كأس العالم.

تايلر فليتشر

النادي : مانشستر يونايتد

اسكتلندا

وتعرض جيلمور لاعب نابولي لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول من مواجهة كوراساو الودية، قبل أن يخرج ويتم الإعلان لاحقا عن استبعاده من القائمة.

وشارك فليتشر صاحب الـ19 عاما لأول مرة دوليا عندما دخل بديلا بين الشوطين في المباراة التي انتهت بفوز اسكتلندا 4-1.

ويعد لاعب مانشستر يونايتد الشاب نجل دارين فليتشر قائد أسكتلندا السابق، كما خاض دقائق دولية أكثر مما لعب مع ناديه هذا الموسم بعد مشاركته مرتين كبديل.

وكان المدرب ستيف كلارك قد ضم فليتشر إلى معسكر التدريب مؤخرا من أجل تقييمه، قبل أن يقرر الاعتماد عليه رسميا بعد إصابة جيلمور.

وقال كلارك في تصريحات لشبكة بي بي سي: "نشعر بحزن كبير بسبب إصابة جيلمور، فقد كان عنصرا مهما في مشوار التصفيات، وتوقيت الإصابة صعب للغاية عليه".

وأضاف مدرب اسكتلندا "لا توجد كلمات قد تخفف عنه، لكننا واثقون أنه سيشارك في بطولات كبرى مستقبلا".

ومن المنتظر أن تغادر بعثة اسكتلندا إلى فلوريدا لاستكمال التحضيرات، قبل خوض مباراة ودية أخيرة أمام بوليفيا يوم 6 يونيو.

وتشارك أسكتلندا في كأس العالم لأول مرة منذ 1998، حيث تتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب هايتي والمغرب والبرازيل.

